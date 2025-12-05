Francisco Rivera confirma el regreso de la Goyesca de Ronda en 2026

Después de dos años de parón, la Goyesca de Ronda tiene fecha de regreso: 2026. La noticia la ha confirmado Francisco Rivera Ordóñez en el podcast "La Tasca", y no ha tardado en agitar el ambiente taurino. Ronda recupera así su cita más icónica, esa que trasciende el toreo y se convierte en una verdadera expresión cultural, con todo lo que eso implica: historia, simbolismo y emoción.

El coso de la Real Maestranza de Caballería ha estado inmerso en una intensa rehabilitación estructural. Las obras, necesarias y complejas, han incluido la instalación de una estructura romboidal con un anillo de acero macizo para reforzar el tendido alto. Todo bajo la dirección del arquitecto Ricardo Aroca y con el visto bueno de la Junta de Andalucía. El objetivo está claro: que la plaza vuelva a brillar, sin renunciar a su valor patrimonial pero garantizando su funcionalidad para décadas.

"La vida sin la Goyesca no ha sido igual", confesó Rivera Ordóñez. Y no exagera. En Ronda, la Goyesca no es solo un festejo más en el calendario. Es un punto de encuentro entre generaciones, estilos y sensibilidades. Un ritual contemporáneo donde el arte del toreo se mezcla con la estética, la música y el ambiente que solo esta ciudad puede ofrecer.

"A ver si somos capaces de estar a la altura, estamos en ello", dijo Rivera al referirse al cartel. No lo tendrá fácil. Las expectativas son altísimas, y el público, que lleva dos años esperando, quiere algo más que una buena corrida: quiere una experiencia. Todo indica que los organizadores lo saben, y están dispuestos a ir más allá del protocolo para que esta Goyesca marque un antes y un después.

Mientras la plaza entra en la recta final de su transformación, el mundo del toro ya empieza a especular sobre nombres, ganaderías y posibles sorpresas. Aunque aún es pronto para conocer el cartel definitivo, la ambición del equipo organizador deja claro que el objetivo no es solo recuperar la Goyesca, sino devolverle el protagonismo absoluto en el panorama taurino internacional.

El 2026 será el año en que Ronda se reencuentre con su festejo más emblemático. Pero no será una simple repetición del pasado. Será una versión renovada, con el peso de la historia pero con la mirada puesta en el futuro. Una Goyesca que no quiere ser decorado, sino acontecimiento. Y todo apunta a que lo será.