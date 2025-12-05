La Comunidad Valenciana bate récords con casi 10.000 festejos taurinos en 2025

La Comunidad Valenciana ha vuelto a colocarse en lo más alto del mapa taurino nacional. A falta de cerrar oficialmente el año, ya se han celebrado 9.470 festejos populares entre enero y noviembre de 2025. Una cifra que roza la barrera psicológica de los 10.000 y que consolida el papel protagonista de esta tierra en la defensa y promoción de una de sus expresiones culturales más potentes.

El desglose por provincias muestra un equilibrio geográfico sólido: Castellón lidera con 5.101 festejos, seguida por Valencia con 3.548 y Alicante con 821. Pero lo realmente llamativo es la intensidad del calendario durante el verano. Entre julio, agosto y septiembre se concentraron el 65,7 % de todos los eventos, lo que equivale a 6.219 celebraciones. Una auténtica avalancha de actividad en las calles.

En cuanto a los toros cerriles, 2025 ha cerrado noviembre con 948 ejemplares exhibidos. Son 50 menos que en 2024, pero la Comunidad Valenciana sigue encabezando el ranking nacional en este apartado, tanto en volumen como en continuidad. La ligera bajada no cambia una realidad: ningún otro territorio acoge con tanta regularidad a estos animales.

Durante la última comisión de festejos taurinos, también se abordaron temas como la reforma de los premios Va de Bous, que a partir de ahora tendrán carácter anual. La medida busca adaptarse a la evolución del propio sector, que ya no entiende de calendarios estáticos. La actualización del reglamento también sigue su curso, pendiente de revisión legal antes de su dictamen final.

Todo esto ocurre en un contexto donde la fiesta popular demuestra una vitalidad que desmiente cualquier intento de silenciarla. No hay nota oficial ni discurso institucional que refleje mejor lo que ocurre en la calle: miles de personas participando, organizando y celebrando. El músculo del toro en la calle no solo sigue activo, sino que crece.

En un momento donde otras regiones reducen festejos o los diluyen, la Comunidad Valenciana consolida su liderazgo con números que hablan por sí solos. Sin campañas, sin ayudas especiales, sin necesidad de adornos. Lo que hay es un calendario abarrotado y un compromiso que se renueva día a día, pueblo a pueblo. Y eso, más allá de cifras, es lo que mantiene viva esta expresión cultural.