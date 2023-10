Juan del Val lleva en volandas a Juan Ortega en Jaén

Tras concluir la corrida de toros de este sábado en Jaén, varios seguidores se lanzaron al ruedo para rendir honores a Emilio de Justo y Juan Ortega y paserlos a hombros por la plaza y atravesar la puerta grande. Entre los asistentes se encontraba el conocido escritor y periodista Juan del Val, quien se encargó de llevar al diestro Juan Ortega sobre sus hombros. Del Val, cuyos primeros pasos en el mundo profesional los dio en la crítica taurina, ha expresado en múltiples ocasiones su admiración por el torero sevillano y no quiso desaprovechar la ocasión de asistir al primer fesrejo de la Feria de Jaén.

De hecho, el escritor manifestó durante la entrevista que hace unas semanas Pablo Motos le hizo en "El Hormiguero", con motivo de su último libro, que desearía tener más tiempo libre para seguir toda una temporada a Juan Ortega por todas las plazas donde toreara. De momento, ya se le ha visto en compañia de su esposa, Nuria Roca en Sevilla, durante la feria de San Miguel, también en Madrid y ahora en Jaén.

Y es que la de Juan Ortega está siendo una temporada muy importante. Si bien no es un torero que tenga una triunfal regularidad, es verdad que su concepto no necesita de trofeos constantes para ganar adeptos, pues el suyo emociona con sólo un lance o un muletazo. Ya lo comentó el diestro a la periodista Patricia Navarro para LA RAZÓN hace apenas unos días: "Estoy en un momento en el que creo, tengo confianza. Una vez leí a Belmonte que en el amor y en el arte no cabe la voluntad. Y es verdad. En otras etapas me ha pasado que quería hacer las cosas y hacerlas bien y no salían, porque la vida personal no estaba en orden. Ahora llego en un momento en el que todo está ordenado y eso me da mucha confianza". Y continuó, "Me quedo con la sensación de este año y no de otras temporadas de ser capaz de expresarme y expresar con toros que antes no era. En otras ocasiones no me hubiera confiado y no les hubiera visto su fondo".