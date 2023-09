Juan del Val, en 'El Hormiguero': "Mi vida era una mierda. Yo estoy ahora donde estoy por Nuria Roca"

Juan del Val no es Javier Marías. Pero a Juan del Val no le hace falta ser Javier Marías. Anoche regaló una entrevista memorable mano a mano con su amigo Pablo Motos. Ambos se abrieron en canal como si en vez de ante la audiencia de media España estuvieran ante dos vasos de aguardiente en una taberna marinera y recóndita del laberinto salino de La Albufera. Literatura, amistad, sexo, vida, fobias, miserias y glorias. Puerta grande o enfermería. Lo catódico a tumba abierta. Tele de los noventa: sin filtros. A cuchillo.

'El Hormiguero' recibió anoche al "polémico" escritor Juan del Val quien esta vez estuvo en el programa de Antena 3 para presentar "Bocabesada", su nuevo novela que sale a la venta mañana 27 de septiembre. El nuevo libro del autor madrileño presenta a varios personajes cuyo nexo de unión es una productora audiovisual imaginada por el propio literato, pero basada en su dilatada experiencia en el sector (él es guionista del propio programa de Pablo Motos).

¿Presentar la novela en NY es postureo?

¿Cómo se siente Juan del Val en vísperas de la publicación de su novela? "Esta noche he dormido mal. Pero estoy muy bien".

El escritor ha ido a Nueva York a presentar su novela, algo que "indudablemente es un postureo; pero es la identificación de que te va bien vendiendo novelas. Me pareció una muy buena idea por parte de la editorial". "Cuando voy a Nueva York me convierto en una especie de niño; he ido como unas 30 veces, y siento esa emoción de 'estoy en un lugar donde no me corresponde'", aseveró al respecto.

"Siempre he mantenido que ser coherente todo el rato es un coñazo", dijo el guionista en relación a que comentó en el programa que odia a la gente que dice que NY es su refugio.

Pero ¿de qué va "Bocabesada"? "Se cruzan personajes de toda condición. La definiría como una novela de personajes donde cuento parte del mundo audiovisual. Es una novela ácida y tierna, algo que me apetecía."

"El único sentido de la vida es que nos quieran; en el fondo yo creo que todo lo que hacemos es para que te acepten es para que te acepten y te quieran", comentó Del Val.

"Salvo 3 ó 4 personas nadie ha podido leer nada aún", confesó el polémico madrileño. "Creo que en el mundo hay demasiados cursis, y que se confunde la sensibilidad con la cursilería: ser sensible es muy potente y ser cursi es algo espumoso", expresó sin solución de continuidad este refiriéndose a que dicen que transmite imagen de chulo y a que Pablo Motos leyó un párrafo altamente sensible de su flamante novela.

"A los 16 años me apunté a las juventudes comunistas y a catequesis"

Hablando de disfrutar, Del Val tuvo una adolescencia con muchos miedos. "No sabría contestar a qué tenía miedo. Pero tenía un nudo permanente. Tenía miedo de todo, a la incertidumbre, a que amaneciera mañana... No había razones objetiva a que yo tuviera ese sentimiento, mas por algún motivo me empeñaba a que la cosa fuera por ahí". "Fui un estudiante lamentable al que echaban de los institutos; yo era un buen chaval que no aprobaba ninguna pero que no me sentía comprendido".

Y sigue: "A los 16 años me apunté a las juventudes comunistas y a catequesis de adulto; pero acabé en obras trabajando con carretillas de hormigón. Mi vida era una mierda", dijo el marido de Nuria Roca en definitiva.

"Sentía dolor con la suciedad: me hería. Tenía el sentimiento, basado en nada de que aquel lugar [la obra] no me correspondía".

Luego vino una santera que le dijo a Del Val que iba a ser escritor: "Mi madre, que tiene una asociación que ayuda a presos, iba con uno de sus presidiarios a cenar a un restaurante cubano y se acerca una santera que era la dueña del restaurante y le dice 'Yo quiero conocer a su hijo el que le da problemas'. Fui a verla y me reconoció, y me hizo su nieto, y me dijo que iba a ser escritor porque hay algún antepasado tuyo que quiso ser escritor y no pudo, y desde arriba te está guiando".

Hablando de su madre, el escritor confesó que "no es fácil ser alguien débil al lado de ella." "Mi madre es la potencia", y por esto "tuve la sensación de que no podía fallar". Del Val tuvo un problema cuando se trataba: "Nos dábamos de bruces con mi incapacidad para ponerme triste".

Ser feliz junto a Nuria Roca

El colaborador de 'El Hormiguero' tiene la certeza de que no hubiese sido feliz con otra persona que no fuese Nuria Roca: "Yo tenía clarísimo que no podría estar con otra pareja, y ella no lo tiene tan claro. Pero yo creo que yo soy yo y estoy ahora donde estoy por Nuria".

Martín, el protagonista de la novela, tiene una difícil relación con envejecer. "A mí no me gustaría identificarme con alguien que no se corresponde con la edad que tiene".

El autor de "Bocabesada" no le duele en prendas confesar que ha recibido ayuda psicológica porque "soy enormemente fóbico". "Recuerdo una conversación con mi madre en la que le dije 'no estoy bien' y ella me lo refrendó y asumimos que esto había que cambiarlo". Lo que a Del Val le ha dado el tratamiento "es conocerte. Hay un momento que no puedes huir de ti, que no le puedes echar la culpa a otro; te da mucho mirar hacia dentro y no hacia fuera cuando algo te duele. Yo tengo una obsesión por lo que pasa y por lo que no se ve".

"En la sociedad nueva se le da mucha importancia a lo que se ve. Y eso tiene que ver con el tratamiento que yo se lo recomiendo a todo el mundo. Pero es largo y difícil, porque siempre estás sólo, no hay nadie a quien echarle la culpa", reflexionó este junto antes de que el público de 'El Hormiguero' estallara en aplausos.

La oferta que casi rompe la amistad de Motos y Del Val

Pablo y Juan son muy amigos, pero tuvieron una crisis muy gorda porque una cadena de TV le hizo una oferta muy potente y el presentador de 'El Hormiguero' se lo tomó "muy mal".

Responde Del Val: "Lo que me pasó contigo es que tuve muchísimo miedo a que dejaras de ser mi amigo. Y eso no podía de ser, porque habíamos creado algo que era muy potente. Quizás yo prolongué una decisión que la tenía tomada por el deseo de que me quieran".

Pero ¿cómo lo solucionaron? Motos contó que el escritor subió a su camerino para que le dijera lo que piensa de verdad. "Para mí es fundamental la verdad", resumió el guionista del programa.

La fama y el sexo

En otro orden, a Del Val le llegó la fama ya mayor. "La fama la toqué muy pronto a través de Nuria; por tanto mi relación con la fama es de conocimiento antes de tenerla". "La fama te puede cambiar con 18 años; si te cambia con 53 eres un gilipollas", dijo.

"Hay muchos escritores que han leído más que escrito y tienen que tirar de pose; yo tiro de mi vida y ahí no trago con postureo", volvió este al tema literario. Pero ¿mete mucho sexo Del Val en las novelas?, "nunca sobra el sexo".

Por cierto, él nunca se ha excitado leyendo un texto propio "pero sí leyéndolo". "Escribir es una forma de comunicación súper potente: yo me emocionó, me rio y siento miedo cuando escribo; y dentro de un año a 10 mil kilómetros habrá alguien que sienta lo mismo, y eso es poderosísimo".