¿Quiénes son los triunfadores que torean hoy domingo 9 de julio en Pamplona?

Si algo tiene Pamplona es memoria, reciente y pasada para acordarse de los toreros que han hecho algo importante en otras plazas para anunciarlo en la suya. Eso son, entre otras cosas los Sanfermines. En su edición 2023 y para esta tarde, domingo 9 de julio, la plaza de La Misericordia recibe a Adrián Torres, un torero modesto que se ha ganado a pulso cada paso milímetro que ha dado. Merece su lugar y a buen seguro que no lo malgastará.

Junto a él estará Román, que ha firmado un dignísimo paso por la Monumental de Las Ventas con las cosas y el tiempo (como casi todos ¡Qué feria!) de espaldas. En cada ocasión dejó ganas de volver a verlo con esfuerzos que no están al alcance de todos e Isaac Fonseca se hizo con la Copa Chenel, después de que Juan del Álamo cayera herido él también. Gestas silenciosas que pasan inadvertidas, pero no deberían hacerlo para el entramado empresarial. Estas cosas en cualquier otra disciplina directamente no existen.

Los toros de Cebada Gago no se lo pondrán fácil. Torero hay. El resto, la incertidumbre del ruedo cuando llega la hora de la verdad y solo quedan tres ahí abajo y su gente. Casi nada.