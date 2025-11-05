Acceso

Rompen Urdiales y Villalpando: termina una de las relaciones más estables del toreo actual

Tras más de una década de trabajo conjunto, ambos cierran una etapa marcada por la continuidad y por tardes relevantes en plazas de primera

Entrevista con el torero Diego Urdiales en la ganadería El Montecillo en Arisgotas (Toledo)
Alberto R. RoldánLa Razón
Diego Urdiales y Luis Miguel Villalpando han decidido poner punto final a una de las relaciones profesionales más estables del toreo contemporáneo. La ruptura, de carácter consensuado, llega tras más de once temporadas trabajando juntos en esta segunda etapa, iniciada en 2013, y supone el cierre de un ciclo importante para ambos.

No es la primera vez que sus caminos se separan. La primera etapa entre torero y apoderado comenzó en 2008 y concluyó a finales de 2011. Dos años después, en 2013, retomaron el vínculo y desde entonces han compartido una trayectoria sólida, sin sobresaltos públicos y con un perfil marcadamente discreto.

Durante estos años, Urdiales ha firmado actuaciones de peso en plazas como Bilbao, Logroño, Sevilla o Málaga, consolidando una carrera construida a fuego lento, alejada de modas y con una propuesta taurina muy definida. En paralelo, Villalpando ha sido una figura constante en su entorno, aportando estabilidad y dirección.

La decisión de separar sus caminos se ha tomado, según han confirmado ambas partes, desde el entendimiento y con la voluntad de preservar la buena relación personal que mantienen. No hay conflicto, solo la necesidad de iniciar nuevas etapas profesionales por separado.

