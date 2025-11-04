Los "Encierros Blancos" vuelven a Sanse: fechas, carreras y todo lo que debes saber

Los "Encierros Blancos" volverán a celebrarse en San Sebastián de los Reyes los días 17 y 18 de enero, dentro del programa festivo en honor al patrón del municipio. La cita, ya habitual en el calendario taurino invernal, marca el arranque del año con encierros que, pese al frío, siguen atrayendo a corredores y aficionados.

La programación comenzará el viernes 16 con una cabestrada que incluye tres carreras, un formato que ya se ha consolidado como parte de este pequeño ciclo taurino de invierno. Este año, el Ayuntamiento ha decidido concentrar los principales actos durante el fin de semana, para facilitar la participación del público.

El objetivo es claro: hacer accesible una tradición que mantiene su fuerza incluso fuera de temporada alta. En lugar de dispersar los eventos a lo largo de la semana, todo se ha organizado en torno a dos días clave. Eso permite a vecinos, corredores habituales y visitantes planificar con antelación.

El martes 20 de enero, día de San Sebastián, se celebrará una capea en la plaza de toros de La Tercera. Será el acto que cierre el programa festivo de forma sencilla, pero con el ambiente que suele acompañar a estas fechas en la localidad.

Aunque no estamos hablando de una gran feria, los "Encierros Blancos" tienen su propio público y una identidad muy marcada. Es una propuesta diferente, sin la presión del verano, pero con el mismo respeto por el toro y por la calle.

Para muchos en Sanse, este ciclo es algo más que un evento taurino. Es una forma de mantener viva la tradición en un mes poco habitual para correr encierros, y una manera de empezar el año sin perder el vínculo con sus raíces.