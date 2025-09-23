Telemadrid lleva la corrida del Día de la Hispanidad en Las Ventas a tu salón

Este 12 de octubre, los aficionados a los toros tienen una cita ineludible con la emoción y el directo: Telemadrid retransmitirá íntegramente la corrida del Día de la Hispanidad desde la plaza de toros de Las Ventas. Y no se trata de cualquier festejo. Es el broche de oro a la temporada taurina madrileña, una tarde que promete historia y futuro con un cartel cargado de significado.

Sobre el ruedo de la Monumental se verán las caras Morante de la Puebla, que por la mañana ya habrá participado en el festival en homenaje a Antoñete; Fernando Robleño, que dirá adiós a su carrera vestido de luces; y Sergio Rodríguez, que dará el paso definitivo confirmando su alternativa. Todo ello ante toros de la prestigiosa ganadería de Garcigrande, garantía de bravura y emoción.

La cobertura será total. Telemadrid ha preparado un dispositivo especial para llevar el festejo a todos los rincones, con realización en directo, entrevistas desde el callejón y análisis a pie de plaza. El veterano Sixto Naranjo liderará el equipo, acompañado del torero Luis Miguel Encabo y el periodista Federico Arnás. Las entrevistas en el callejón estarán a cargo de Laura Palmer, quien dará voz a los protagonistas en los momentos clave.

Además de la retransmisión en televisión, la corrida podrá seguirse también a través de la web oficial www.telemadrid.es una opción perfecta para quienes no puedan estar frente al televisor. La apuesta del canal autonómico por la tauromaquia es clara, y en días como este se convierte también en un gesto de respaldo a una de las tradiciones culturales más arraigadas del país.