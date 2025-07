Tres jóvenes novilleros buscan dejar huella en la tercera nocturna de Las Ventas

La tercera novillada nocturna del certamen "Cénate Las Ventas" se celebra este jueves 10 de julio con un cartel que reúne a tres nombres que aspiran a algo más que pasar desapercibidos: Nino Julian, Mariscal Ruiz y Juan Alberto Torrijos. La cita, programada para las 21:00 horas, contará con novillos de la ganadería de Los Chospes, en una de esas veladas estivales que combinan frescura, expectación y un público cada vez más atento a las nuevas promesas.

El francés Nino Julian afronta su primera aparición en el ruedo venteño tras una sólida campaña en su país, donde en 2023 firmó once paseíllos y cortó diez orejas. Formado en plazas exigentes y con experiencia en distintos encastes, su debut con picadores tuvo lugar en octubre de 2022 en Nimes. Llega a Madrid con un mensaje claro: "Quiero ser yo mismo, transmitir y dejar una huella en el aficionado". Además, destaca su buena sintonía con Mariscal Ruiz y su confianza en el juego que pueda ofrecer la ganadería: "Puede moverse mucho y eso me favorece."

Mariscal Ruiz, por su parte, vuelve a Las Ventas tras una tarde inolvidable —y dura— el pasado 30 de marzo, en la que sufrió una aparatosa cogida que le lesionó gravemente el muslo derecho. A pesar del dolor, guarda un recuerdo positivo: "Fue la tarde donde más me he entregado. No salieron las cosas como quería, pero me fui contento." En esta nueva oportunidad, el sevillano promete una versión más completa de sí mismo, con más madurez y mejor poso.

Completa la terna Juan Alberto Torrijos, que vivirá su estreno en Madrid con la ilusión propia de quien sueña con abrirse camino en la profesión. Tras debutar con picadores en Algemesí en 2024 y alcanzar un importante triunfo en la "Feria de Fallas de Valencia", se presenta en la capital con una propuesta clara: entrega absoluta, ganas desbordantes y el deseo de conectar con el tendido. "Quiero que vean a un joven que lucha por ser torero, con la misma pasión que pongo en cada entrenamiento."

La noche promete emociones. Tres formas de torear, tres caminos distintos y un mismo destino: convencer en la plaza más exigente del mundo. Las Ventas, como cada jueves de julio, será juez implacable y escenario inmejorable.