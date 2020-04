Indignación con Özil: cobra 400.000 euros a la semana y no se quiere bajar el sueldo

Mesut Özil se ha convertido en el centro de las críticas en Inglaterra. La crisis por el coronavirus está afectando la economía de los clubes de fútbol, que están parados, y los jugadores están viendo cómo se reduce su sueldo para paliar en parte esa pérdida. La medida del Arsenal es la de aplicar un 12,5 por ciento de rebaja al dinero de sus futbolistas, pero tres de ellos se han negado y uno, según anuncia “Mirror”, es Özil. El centrocampista, que según el medio inglés, cobra 350.000 libras a la semana (algo más de 400.000 euros, según el cambio actual), el mejor pagado de la plantilla, no quiere que le toquen su salario. En realidad la rebaja es una aplazamiento, ya que si el Arsenal se clasifica para la Champions esta temporada (actualmente es noveno, a ocho puntos del Chelsea, que es cuarto) o la próxima, se le devolvería, además con un plus.

Özil ha dicho que respeta la medida de sus compañeros, según “Mirror”, y que espera que ellos también respeten la suya. Su representante no quiso contestar al periódico que dio la noticia, pero a principios de mes aseguró: “El aplazamiento es una opción, pero no acordar un recorte hoy cuando los clubes aún pueden obtener las mismas ganancias que el año pasado. Cuál es el impacto financiero exacto en los clubes, podemos verlo tres o seis meses después, pero no podemos verlo hoy”,