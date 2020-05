Así va a ser el fútbol en tiempos del coronavirus

Ver a Leo Messi con un balón en el pie fue lo más natural de la jornada del viernes en la que, por lo demás, todo fue extraño. El Barcelona volvió a los entrenamientos (el Real Madrid lo hará el lunes), con los jugadores divididos en dos campos en la Ciudad Deportiva para asegurar el distanciamiento entre ellos. El trabajo era individualizado, algo de físico y un poco de pelota para retomar sensaciones. No se trata sólo de recuperar la forma, pese a que han estado activos en sus casas, es también un trabajo mental, de entrar en contacto con el balón y recordar al cerebro cómo se hacía este movimiento o el otro, acostumbrar a las articulaciones a un determinado gesto, y que salga de nuevo de forma natural. Hará falta más de un mes para recuperar el tono e intentar acabar la Liga más rara de la historia, si es que las condiciones sanitarias no dicen lo contrario y el campeonato se tiene que suspender definitivamente.

Todo será diferente en esa teórica reanudación en el mes de junio. Para empezar, habría fútbol de competición en verano, durante el mes de julio, con altas temperaturas, y para paliar eso y la acumulación de partidos, pues se jugarán dos por semana (siempre con al menos 72 horas entre ellos), la FIFA ha aprobado una serie de normas. El problema de España lo puede tener también Inglaterra o Italia. Más desahogada va Alemania, que comenzará el 16 de mayo y está con margen. La FIFA informa de que la IFAB (International Board, el organismo que pone las reglas del juego) ha decidido introducir una modificación para esos campeonatos que se van a retomar, que consiste en permitir cinco cambios por equipo. Para evitar que haya muchas interrupciones, la condición es que las cinco sustituciones se tiene que hacer en tres parones como mucho. Se busca proteger la salud de los futbolistas, aunque también se da la opción de no hacer uso de esta modificación y seguir como hasta ahora. En España sí se va a aplicar, además, las convocatorias podrán ser de 23 futbolistas y habrá dos pausas para hidratarse, medida que ya se ha utilizado otras veces, al comienzo de los campeonatos en agosto, cuando el calor todavía pega duro.

La IFAB, por otro lado, también tomó la medida de permitir a los torneos que tengan VAR que dejen de usarlo en estas circunstancias especiales. Es optativo y desde la Federación Española de Fútbol aseguran que la intención es mantener el videoarbitraje, tomando las medidas higiénicas necesarias en la sala VOR para evitar riesgo de infección en los colegiados.

Otro de los problemas a los que tendrá que hacer frente este «nuevo fútbol» es la sensación desangelada de ver unas gradas vacías, pues los partidos serán a puerta cerrada. Desde LaLiga trabajan para intentar evitar esa frialdad y Javier Tebas adelantó que se están planteando poner publicidad virtual en los asientos sin gente o incluso que ahí pudieran aparecer los mensajes que los telespectadores pongan en las redes sociales. Al no haber aficionados en el estadio, la retransmisión también podrá jugar con diferentes e innovadores tiros de cámara. Desde casa se podrá disfrutar del partido de forma diferente, aunque nada puede sustituir la sensación de ver un encuentro en directo. El fútbol debe seguir siendo para los seguidores que van al campo, aunque eso, de momento, no va a poder ser. Y de un tiempo a esta parte son las televisiones las que dan el dinero a los clubes...

La esencia del juego no debería cambiar por esta crisis, pero sí algunas formas de comportamiento de los futbolistas. En la «Premier», que como España tiene la intención de finalizar la liga, aunque todavía no tienen fecha para volver a los entrenamientos, «The Telegraph» adelantó las medidas que se quieren tomar durante los próximos doce meses: que los jugadores no escupan (ya era hora), que no se saluden antes del encuentro o que no intercambien la camiseta o que no celebren los goles abrazándose. Pero va a seguir siendo un deporte de contacto y marcar al rival a dos metros de distancia carecería de sentido. Para eso no hay solución. En Inglaterra también pretenden disputar los 92 partidos que quedan en campos neutrales, para evitar la aglomeración de los aficionados en los alrededores.

La primera oportunidad de ver cómo va a ser este nuevo fútbol en tiempos de coronavirus será en la Bundesliga. El sábado 16 de mayo ya hay un plato fuerte: el derbi del Ruhr, Borussia-Schalke. Eso sí, las gradas del Signal Iduna Park y el espectacular fondo donde está el llamado «muro amarillo» no serán lo mismo.