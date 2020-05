Edwin Congo, el clan de “Los Castaña” y la tonelada de cocaína

Su papel, según los investigadores, fue “circustancial” y por eso ayer fue puesto en libertad tras declarar ante los investigadores de la Brigada Central de Estupefacientes de la Policía Nacional pero Edwin Congo, ex futbolista de Real Madrid y colaborador del programa El Chiringuito (donde ayer dio su versión de los hechos), ha sido el protagonista de la última operación desarrollada por esta brigada, bautizada como “operación Torta ahogada”, que se ha saldado con la detención de otras 17 personas y la incautación de una tonelada de cocaína en Bulgaria. Congo, puede que sea la cara más conocida pero la única de esta historia donde también destaca la figura del que llamaban “el cirujano” o “el doctorcito” y los hermanos Francisco (Isco) y Antonio Tejón Castaña, conocidos como “Los Castaña”, considerados los principales importadores de hachís en las costas del Campo de Gibraltar durante los últimos años. Tal era su infraestructura que la organización ahora desmantelada se hacía uso de ella para introducir el estupefaciente a España mediante un laborioso (que no nuevo) sistema: impregnando de cocaína las cajas de cartón de fruta “legal”. Otra vez, de piñas (una de las frutas más escogidas por los narcos para estos menesteres) y limas. El proceso de extracción, mediante complicados procesos químicos, no es sencillo.

La cocaína era impregnada en las cajas de cartón desde Colombia, y después, para su extracción venían los químicos desde el país latinoamericano. Llegaban a España y eran trasladados a Bulgaria y Países Bajos para proceder a la extracción de la cocaína. Luego, regresaban a Colombia y desde aquí se distribuía el estupefaciente.

Según ha explicado la Dirección General de la Policía, cada caja contenía pequeñas cantidades de droga –inferior a los 100 gramos- y eran enviadas desde Colombia a Europa en contenedores de transporte de piñas y limas. La macrooperación internacional finalizó con la localización de 1.200 kilos de cartón prensado y más de 1.000 litros de productos químicos en Holanda, siendo realizados los arrestos en España (9), Bulgaria (4), Holanda (3) y Colombia (2).

"El doctorcito” amigo de futbolistas

Todo comenzó hace un año cuando los investigadores detectaron las actividades ilícitas de un viejo conocido que y había sido arrestado hace años por tráfico de drogas. Le apodaban “el cirujano” o “el doctorcito”, y, según los investigadores, llegó a tratar a un famoso futbolista en su clínica, que utilizaba para mantener reuniones con otros investigados. Así, los investigadores se percataron de que estaban ante una organización que operaba desde España pero que abastecía de coca a toda Europa. Para ello, contaban con una amplia de red de contactos, llegando incluso a contactar con representantes del clan de Los Castañas para hacer uso de la logística de este clan, famoso por sus derroches, apariciones en videoclips y su cantidad de mujeres a las que ponían pisos de lujo.

Los agentes detectaron que los narcos diversificaban el riesgo realizando envíos de droga a Bulgaria y a los Países Bajos, donde tenían suficiente infraestructura establecida para poner en marcha dos laboratorios más, actualmente desarticulados. Este sistema les permitía avanzar ya que, mientras llegaba una carga ilícita a uno de los países, la organización utilizada a los químicos en otro envío, e incluso los distribuía en diferentes puntos de Europa para evitar pérdidas en caso de detección o caída de los laboratorios establecidos.

Cuando los agentes investigaron la ruta, osbervaron la llegada a Grecia de un cargamento con cuatro contenedores, dos de ellos con limas -5.016 cajas- y otros dos con piñas -1.660 cajas- que, presuntamente, transportaban la cocaína oculta impregnada en las cajas en las que se encuentra envasada la fruta. En ese momento, y a través de los mecanismos de colaboración policial internacional, se solicitó el apoyo de la Dirección General de la Lucha contra el Crimen Organizado – Sección de Narcóticos de Bulgaria, bajo la dirección de la Fiscalía Especializada de Bulgaria, quienes se encargaron de la localización y seguimiento de los contenedores hasta una nave en Sofía, lugar donde pretendían separar la carga legal de la ilegal, trasladando el cartón “contaminado” hasta el laboratorio que habría preparado al efecto.

Una vez intervenida la droga, se puso en marcha el correspondiente dispositivo operativo internacional para localizar a todos los componentes de la organización, destacando la excelente labor de la Policía Nacional de Colombia (DIRAN) al localizar a los objetivos en su país. Asimismo, se han tramitado ocho órdenes internacionales por el Juzgado Central de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional.

Además de la tonelada de cocaína intervenida en Bulgaria, las autoridades holandesas han incautado más de 1.200 kilos de cartón prensado y más de 1.000 litros de productos químicos necesarios para la extracción de la cocaína.

La operación ha sido liderada por la Policía Nacional, en estrecha colaboración con la Fiscalía Antidroga y el Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional, con la participación de la Policía Nacional de Bulgaria, la Policía Nacional de Países Bajos, la Policía Nacional de Colombia (DIRAN), el HSI (Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional-Homenland Security Investigations) la DEA (Drug Enforcement Administration), el CBP (Control Border Patrol) e INTERPOL.