Las pistas de atletismo, las piscinas, los gimnasios, las salas de pesas recuperarán un poco de color a partir del lunes 18 de mayo después de más de dos meses de silencio. Es sólo un paso más hacia la normalidad, sea cual sea su apellido, aunque todavía no será lo mismo. Poco a poco. Los Centros de Alto Rendimiento (CAR) de Madrid, León, Sierra Nevada y Sant Cugat abrirán por fin y los deportistas lo celebran, aunque de momento sea con limitaciones. Todo estaba preparado ya para el lunes pasado, pero como las zonas no pasaron de fase, hubo que seguir esperando. Madrid, Barcelona y León no están todavía en la Fase 1 de la desescalada, pero entre las medidas de descarga que se han tomado está la de permitir abrir los CAR y los centros de tecnificación, que hay 56 en España, algunos especializados, entre los cuales están esos cuatro de alto rendimiento.

Reconocimiento médico y si hay dudas, test

“El requisito que les pedimos es pasar un reconocimiento médico apto por parte de los servicios médicos del centro. Sólo se harán test de coronavirus en aquellos casos en los que haya indicios o en los que el médico, por la entrevista que pueda hacer al deportista, considere que tenga que hacerlo”, dice Txus Mardaras, responsable de los CAR del CSD. Son las Federaciones las que han tenido que hacer las solicitudes de los atletas que querían empezar a ir: para el de Madrid de momento son 375 las peticiones; en el de León, 36; y en el de Sierra Nevada, 89. Precisamente el de Granada, por sus características especiales, sí abrirá su residencia, donde viven muchos deportistas. “En Madrid, no, pero en Sierra Nevada, sí, parecía raro no hacerlo, está apartado, pero lo haremos con muchísimas medidas de seguridad, sin zonas comunes, haciendo la comida individualizada...”, explica Txus. “Nosotros no hemos parado, hemos suspendido algún contrato como la restauración, pero la limpieza y el mantenimiento son contratos que han estado activos. En Madrid llevamos dos meses limpiando. Y ahora se ha desinfectado también, lógicamente”, desvela. Los deportistas que están en otra provincia pero habitualmente entrenan en los CAR pueden pedir una petición especial y volver a su lugar habitual. Carolina Marín, la campeona olímpica, que ha pasado el confinamiento en Huelva, es una de los que lo ha hecho.

Entrenan, abandonan la sala, se desinfecta y pasa el siguiente grupo TXUS MARDARA (responsable de los CAR)

En Madrid han sido 143 los que han pasado ya las pruebas, que seguirán durante la semana, y los que teóricamente podrían empezar este primer día. En el CAR de la capital habrá un único acceso de entrada al centro, se tomará la temperatura y quien tenga fiebre no podrá entrar. Se comprobará que está en la lista de los que han pasado las pruebas. “Después, los entrenamientos tendrán que ser individualizados, con separación de dos metros; las salas tiene cada uno su aforo”, insiste Mardaras. Si habrá piscinas o gimnasios, pero en los deportes de combate por ejemplo, no se podrá luchar todavía. Son 160.000 metros cuadrados de parcela con un montón de edificios para practicar hasta 30 especialidades deportivas distintas, con salas de gimnasia, esgrima, bádminton... “A pesar de eso vamos a hacer grupos, no van a entrenar todos a la vez, y con cada federación vamos a hacer turnos. Por ejemplo, en halterofilia la capacidad para entrenar a la vez son 10 personas, incluidos técnicos, no sólo deportistas. En el módulo de atletismo, que es donde están los fosos de salto, pértiga y altura: 37 personas; 12 en el de judo, 4 en el de tiro olímpico y el de tiro con arco... Entrenan, salen fuera, el personal de limpieza lo desinfecta todo y ya podría entrar el siguiente grupo. Las toallas y botellas de agua son personalizadas, es más, las fuentes están precintadas, y las mascarillas se tiene que llevar siempre salvo que por el ejercicio que se haga se tengan que quitar. Entrenan y se van a su casa, porque no abrimos vestuarios”, continúa. En total en Madrid guardando las distancias podrían trabajar hasta 346 deportistas a la vez, circunstancia que no se va a dar.

Cada hora irá llegando un atleta para que no coincidan J.A. QUINTANA (Entrenador)

Así, por ejemplo, el grupo de marchadores de José Antonio Quintana está expectante con el regreso al CAR, que será de forma escalonada. Diego García, el subcampeón de Europa y residente en Madrid, será el único que lo haga el lunes 18 de mayo y a lo largo de la semana se irán incorporando los sub 23 Alicia Lumbreras, Álvaro López e Irene Montejo. “Puedo entrenarlos, pero no en grupo. Estos primeros días haremos en el CAR lo que no pueden hacer en casa: gimnasio, técnica... Cada hora irá llegando uno para que no coincidan”, afirma Quintana. Algunos de sus atletas de élite, olímpicos como Raquel González, Marc Tur y Laura García-Caro todavía no pueden volver a Madrid, o también los sub 23 Marina Peña y Ana Pulgarín. “Los de fuera, aunque están bien con sus familias, son los que están desando volver porque están más desubicados porque ya no son un par de semanas fuera de la rutina, son varios meses: quieren volver antes del verano, para acabar la temporada, coger algo de vacaciones y regresar”, continúa el entrenador. “Nosotros entrenamos en grupo y lo bonito, lo que disfrutan es estar entre compañeros. Va a ser raro, pero es un paso más”, añade.