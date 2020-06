Nueva imagen y renovación: el Ladies European Tour cambia su logo

La renovación de la imagen incluye un pequeño cortometraje, que capta la pasión y el potencial de las jugadoras del circuito europeo, enfatizando su duro trabajo, dedicación y perseverancia.

El vídeo está narrado por la gran protagonista de la Solheim Cup 2019, Suzann Pettersen, y el guion está escrito por la dos veces ganadora del LET, Meghan MacLaren. El corto se centra en el duro trabajo y la determinación que se necesitan para alcanzar las metas, inspirando a mujeres y jóvenes a perseguir su pasión y desarrollar todo su potencial en el golf.

La talentosa jugadora (y escritora) británica, Meghan MacLaren, declaraba que le había ''encantado trabajar en este proyecto y ha sido genial jugar un papel activo en el futuro de nuestro circuito. Este es un momento emocionante para el LET y para el golf femenino, y es muy satisfactorio ver el potencial de crecimiento que tenemos de cara al futuro. Siempre he trabajado duro para mejorar mi rendimiento y estoy orgullosa de ser miembro de un Tour que nos da la oportunidad de mejorar nuestro juego aún más".

El guión de Meghan se centra en el gran esfuerzo que se requiere para competir al más alto nivel y destaca la importancia de los amigos, la familia, los promotores de torneos, patrocinadores y medios de comunicación, que juntos trazan el camino para impulsar el golf femenino:

Comienza con algo que no podemos definir.

Es un sueño, pero somos demasiado jóvenes para saber qué es, a dónde nos puede llevar.

Nuestra familia, entrenadores, amigos... ellos lo saben. En las frías mañanas de invierno y en las cálidas noches de verano, nos ayudan a convertirlo en algo en lo que creemos.

A veces lo perdemos. A veces dejamos de creer. A veces nos preguntamos si realmente vale la pena... pero no nos detenemos.

Porque en cada nueva ciudad que nos acoge y en cada nuevo patrocinador que invierte en nosotros, cada lunes que promete y cada jueves que amenaza con eliminarnos, tenemos la oportunidad de encontrarlo de nuevo. Una oportunidad de creer de nuevo. Una oportunidad de hacer nuestro cada momento.

Pero también es tu oportunidad, porque estás ahí a nuestro lado, trazando el camino. Nos ayudas a crearlo.

Así que es hora de creer en todos nuestros sueños.

Juntos, hagamos más grande nuestro deporte.

MacLaren también ha escrito un artículo en primera persona, contando la historia de cómo mejoró su juego.

Suzann Pettersen, una de las golfistas europeas más emblemáticas de todos los tiempos, y que logró embocar el putt de la victoria en la Solheim Cup 2019, dijo: ''No estaría donde estoy sin el LET y estoy emocionada por el próximo capítulo de la historia del Tour, ya que busca proporcionar aún más oportunidades de competición para las mujeres y las jóvenes. Estoy encantada de narrar este vídeo tan inspirador, mostrando la imagen del nuevo LET. El futuro para el LET y todos sus miembros es prometedor''.

A su vez, la CEO del LET, Alexandra Armas, aseguraba que ''esta renovación de la imagen de marca expresa nuestro entusiasmo por el futuro del LET, lo apasionados y orgullosos que estamos todos de representar esta nueva y fuerte marca y que estamos en este viaje junto con nuestros socios, decididos a crear mayores oportunidades para las mujeres que juegan al golf hoy y para las que lo seguirán haciendo en el futuro''.

"Ha sido un comienzo sin precedentes y lleno de acontecimientos para la nueva década. En enero, anunciamos un programa récord y estábamos muy entusiasmados con la temporada 2020. Debido a la pandemia del COVID-19, ha sido un momento difícil para nosotros últimamente, pero ahora estamos centrados en el largo plazo.

No sólo es el momento de preservar los torneos en 2020, sino de construir el futuro que tanto nos entusiasma para hacer crecer el golf femenino. El 2020 es un bloque de construcción para hacer aún más grande y mejor el 2021, 2022 y más allá. Juntos, haremos todo lo que podamos para seguir mejorando''.

Foto y fuente: LET