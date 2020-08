El camino de Djokovic hacia la conquista del US Open, que le pondría a un “Grand Slam” de Nadal

Se sorteó el cuadro del US Open, que será el segundo Grand Slam de la temporada después de que se aplazara Roland Garros (se disputará en septiembre) y se suspendiera definitivamente la edición de 2020 de Wimbledon, todo por culpa del coronavirus. A Flushing Meadows (31 agosto-13 de septiembre) no acudieron Rafa Nadal por prevención ante las dudas que genera la pandemia, todavía latente, ni Federer, que se volvió a operar de la rodilla y no volverá a jugar hasta 2021. Sí estará el número uno, Novak Djokovic, que podría ganar su Grand Slam número 18, para situarse a uno del español y a dos del suizo en la lucha histórica que mantienen. Este es el camino que le ha tocado al serbio en busca de la corona en Nueva York:

Novak debuta contra el bosnio Dzumhur, 107 del mundo, al que ha superado con facilidad en los dos duelos precedentes, sin ceder un set, aunque en uno de ellos Dzumhur se retiró. En la segunda ronda le esperarían el británico Kyle Edmund, que podría darle algún problema: llegó a ser semifinalista en el Abierto de Australia de 2018 y este año ha conquistado un ATP 250 y ya superó una vez a Djokovic, o si no el anárquico Bublik, el jugador que dice que odia el tenis. En tercera ronda la lógica le llevaría a Struff, el alemán al que acaba de barrer en el Masters 1.000 de Cincinnati, y en su horizonte de cuartos aparecería el cañonero Isner o quizá el español Pablo Carreño. En los cuartos podría esperarlo Goffin o el joven Shapovalov y ya en semifinales la lógica apunta a Tsitsipas o Zverev. El gran favorito del otro lado del cuadro es Thiem, aunque el austriaco ha fallado en Cincinnati. También tiene mucho que decir por ahí Medvedev, finalista el año pasado, donde sólo cedió ante Nadal en un partido espectacular. Roberto Bautista busca la sorpresa en ese lado del cuadro.