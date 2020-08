“Estamos borrando un mito, le estamos dando una patada en el culo al jugador más grande en la historia del Barcelona. Estamos manchando su nombre, su carisma. Yo soy socio, por eso digo que lo estamos manchando”, ha asegurado Stoichkov sobre la salida de Leo Messi del Barcelona.

Es una constante del Barcelona, que sus estrellas dejen el club por la puerta de atrás, con despedidas sin lustre .”Me entristece porque otro mito se va por la puerta de atrás. Yo pasé por la misma circunstancia, Cruyff, Schuster, Ronaldo, Rivaldo, Romario. Hay muchos jugadores”.

Echó la culpa a la directiva.“Estos directivos que han entrado de rebote, porque cuando dimite Sandro Rosell, Bartomeu entró y tardó un año para la elección. Hay que recordar que cuando él entró, en tres meses tenía que hacer nuevas elecciones, y no las hace porque Messi tapaba muchas cosas. Tapó baloncesto, balonmano, como vemos que el presidente sale y habla y no se sabe de qué habla” dice. Y salvó al público.“Yo jamás me puedo quejar de nuestra afición porque no hay dinero que pueda pagar el cariño que recibo de los socios y aficionados.