La irónica respuesta de Fernando Alonso a las críticas por probar ya el Renault

La F1 habla mucho de Fernando Alonso. Se nota que preocupa su regreso y más después de que la FIA diese permiso al piloto español para participar en la la prueba de postemporada en Abu Dhabi el 15 de diciembre. Norris es uno de los que ha hablado en contra. Se suponía que es un test para jóvenes, pero Alonso lo va a aprovechar para hacer kilómetros “Sé que se habla mucho de mí. Estoy feliz de que los equipos rivales estén tan preocupados por una prueba con la que me estoy poniendo al día“, ha asegurado el español televisión Sky Sports en el Gran Premio de Sakhir en Bahrein.

Considera el piloto español que no es para tanto. “Pueden estar relajados porque no voy a desarrollar nada, solo unos kilómetros para mí”, asegura. Fernando Alonso asegura que no entiende, o más bien sí, por qué se fijan sólo en él si pilotos como Robert Kubica y Sebastien Buemi también participarán en Alfa Romeo y Red Bull respectivamente, aunque ninguno de los dos competirá el año que viene: “No se habla mucho de ellos”, ha dicho.

Lando Norris de McLaren dijo el jueves que no se debería permitir que Alonso participe en esa prueba. “Tiene el doble de mi edad, así que eso debe hacerme extremadamente joven”, dijo a Reuters el británico de 21 años, cuyo equipo cambiará de motores Renault a Mercedes para 2021 y no hará pruebas. Es bastante obvio que Fernando no es un piloto joven. No es que solo haya hecho una o dos carreras ... y ya este año ha realizado innumerables pruebas en coches de Fórmula Uno. Entonces no lo entiendo”. Y continuó: “No entiendo por qué han cambiado las reglas solo para él. Creo que es bastante tonto y no debería permitirse“.

El director del equipo Renault, Cyril Abiteboul, dijo a los periodistas que la prueba era para pilotos jóvenes “además de cualquier persona a la que la FIA dé permiso. “Eso está en el derecho absoluto de la FIA de hacer eso”, agregó.