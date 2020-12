En el decimoquinto partido llegó la primera derrota del Real Madrid en la Liga ACB. Fue en el Clásico que llegaba marcado por el “caso Heurtel” y que terminó siendo una demostración de la profundidad de plantilla que maneja Saras Jasikevicius. Los flashes se los llevó Mirotic (26 puntos, 10 rebotes y un tapón decisivo), pero el Barça mostró mucho más. Despegó cuando aumentó la intensidad en defensa en el último cuarto. Sus secundarios, con Hanga y Kuric como baluartes, pesaron mucho más que los de Laso. El Barça aparcó el “caso Heurtel” de la mejor manera posible, con una victoria ante el enemigo número uno.

Mirotic era uno de los que más ganas tenía de Clásico. Se perdió el último -victoria del Barça en el Palau en la Euroliga- y enfrente tenía a Garuba. El cachorro de Laso de 18 años se topó con la mejor versión del montenegrino. Antes del final del primer cuarto se fue al banquillo, se llevó la mano izquierda a la cabeza y Laso acudió en su auxilio. Nada de reprimendas, una pequeña explicación en una pizarra para que entendiera el ciclón que le había pasado por encima. Mirotic cerró el primer cuarto con 14 puntos, 5 rebotes y un solo fallo en el tiro. Volvió loco a Garuba. Hizo mucho de todo y fue el encargado de sostener todo el andamiaje del Barça. Lo del Madrid fue más colectivo. Sus exteriores -Laprovittola, Causeur y Abalde- se encargaron de contrarrestar al “33″ azulgrana.

En el Madrid la salida de Campazzo obliga a mucho a Llull. Le obliga a que aparezca el Llull que se vio en el segundo cuarto. Cuando los puntos llegaban sólo desde el tiro libre y el Barça había encontrado nuevos argumentos al margen de Mirotic, apareció Llull. Las bandejas complicadas y sus triples de toda la vida evitaron que el primer amago del Barça (31-36) fuera más allá. Con la defensa de Deck, Mirotic ya no estaba tan cómodo y la respuesta del Barça llegó de la mano de Higgins. El estadounidense fue el mejor antídoto para un Llull desencadenado.

El segundo tirón del Barça llegó en el arranque del tercer cuarto. Regresó Tavares, pero el Madrid no mandaba en las zonas y Mirotic volvió a desenfundar. Suficiente para retomar los cinco puntos de diferencia, pero la defensa azulgrana no estaba ajustada. Un poco de Carroll, un poco de Tavares, un poco de Laprovittola... suficiente para que todo estuviera por decidir en el último cuarto.

La defensa del Barça dio el primer paso al frente. ¿La consecuencia? El tercer despegue, el más serio. Llegó gracias al trabajo atrás, la omnipresencia de Mirotic y la aparición de dos secundarios como Hanga y Kuric. En el Madrid empezaban a pesar demasiado las acciones individuales pese a que quedaba toda la vida por delante (70-77 a 6:30). No hubo reacción porque los blancos no lograron tapar el boquete abierto en el rebote defensivo y el Barça no tembló. Un tapón de Mirotic a Laprovittola (80-84 en el último minuto) cuando el Madrid todavía soñaba con la remontada selló la victoria azulgrana. La mejor vacuna para el “caso Heurtel”, la victoria en el Clásico.

82. Real Madrid (22+24+19+): Laprovittola (8), Causeur (8), Abalde (8), Garuba (0) y Tavares (11) -quinteto titular- Rudy (0), Deck (12), Taylor (5), Llull (14), Thompkins (6) y Carroll (10).

87. Barcelona (23+23+18+): Calathes (7), Abrines (2), Higgins (12), Mirotic (26) y Pustovyi (4) -quinteto titular- Oriola (10), Hanga (10), Kuric (14), Smits (2), Bolmaro (0) y Martínez (0).

Árbitros: Manuel, Pérez y Padrós. Eliminado Thompkins.

Incidencias: partido correspondiente a la décimo sexta jornada de la Liga Endesa disputado en el WiZink Center a puerta cerrada.

Resultados: Joventut, 78-Hereda San Pablo Burgos, 95; UCAM Murcia, 93-Monbus Obradoiro, 76; Iberostar Tenerife, 93-MoraBanc Andorra, 81; BAXI Manresa, 64-Herbalife Gran Canaria, 71; Casademont Zaragoza, 89-TD Systems Baskonia, 92; Coosur Real Betis, 86-Urbas Fuenlabrada, 79; Valencia, 101-Acunsa Gipuzkoa, 75; RETABET Bilbao, 75-Unicaja, 91 y Real Madrid, 82-Barcelona, 87.