El último pronóstico del tiempo deja una de cal y otra de arena para este fin de semana en España

La Agencia Estatal de Meteorología ha anunciado qué se puede esperar para este fin de semana. Y ha dado una de cal y otra de arena.

La Aemet ha anunciado que se esperan tormentas en buena parte del territorio español, salvo en Canarias. "Este fin de semana esperamos tormentas. Serán más probables e intensas en zonas del este peninsular, especialmente el domingo, cuando serán más frecuentes", ha anunciado el organismo en un mensaje publicado en la red social X, antes Twitter.

Pero este sábado estas precipitaciones y estas tormentas "también afectarán a Baleares", con unas tormentas que "podrán dejar chubascos intensos, granizo y rachas de viento muy fuertes".

Este viernes, la Aemet esperaba que este sábado las temperaturas máximas bajen en Rías Baixas y en Andalucía occidental, aunque sí aumentarían de forma moderada en la mitad norte. Se superarían los 35 grados centígrados en valles de la vertiente atlántica sur y en el Miño y predominarían las subidas en montañas del centro y noroeste, y los descensos en el Cantábrico y en el Ebro.

Sin embargo, en otra publicación en redes sociales, la Aemet también ha hecho otro anuncio de cara a los próximos días.

El organismo espera que suban las temperaturas, confirmando que agosto será uno de los meses más cálidos de la serie histórica tras una ola de calor que ha ocupado buena parte del estío. "Peligro de incendios muy alto o extremo en zonas de la Península, sobre todo en el noroeste y mitad sur", ha recordado la institución.

Aunque el riesgo es "en general más bajo en áreas del este y archipiélagos", "es importante extremar las precauciones" ya que "además" subirán las temperaturas "en los próximos días".

En este momento hay activos varios avisos meteorológicos. Dos de nivel amarillo por lluvia y tormentas en Aragón y en Comunitat Valenciana, que se desactivarán a las 22:00 horas de este sábado. Otro por lluvias en Baleares, que se desactivará a las 19:00 horas, y otro por altas temperaturas en Galicia que se desactivará a las 18:00.