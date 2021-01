La desgarradora carta de Del Potro a su padre: “No sé como haré para vivir sin tu presencia”

Daniel Horario del Potro, padre de Juan Martín, murió el pasado lunes en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires a los 63 años tras ser sometido a una operación cardíaca el pasado mes de dicimebre. Ahora el tenista ha querido despedirlo con un emotivo mensaje en Instagram. “Nos dejaste acá con el corazón roto”, empieza la carta que rápidamente se volvió viral.

La muerte de su padre representa un duro golpe para el tenista argentino que busca regresar al circuito después de tres operaciones en la rodilla derecha por una lesión que no le ha permitido competir desde junio de 2019.

“Nos dejaste acá con el corazón roto, pero sabemos que estás descansando en paz como te mereces. Ahora te juntaste con tu otro ángel, y les pido por favor que nos cuiden y guíen desde el cielo a Mamá, mi hermana y a mi. Sos nuestro verdadero y único campeón. Gracias por educarme con valores, con honestidad, con sacrificio y por haber hecho lo imposible para que yo pueda cumplir el sueño de jugar al tenis. No hay copa que alcance para tu mayor logro que fue haber formado y protegido esta familia. No se como haré para vivir sin tu presencia, pero seguro aplico todo lo que me enseñaste para nunca bajar los brazos. TE AMO PA!!!, publicó Del Potro en redes sociales.