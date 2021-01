Escalofriante: el futbolista español Unai Bilbao choca contra la valla y un clavo le desgarra la rodilla

Unai Bilbao es un futbolista español de 26 años que tras pasar por la cantera del Athletic Club fue a buscarse la vida a México. Ahora juegan en el Necaxa, su segundo equipo en el país americano, y se ha convertido en noticia mundial por un incidente sufrido en el partido contra San Luis. El central se salió del campo para evitar un ataque y arrastró la lona que hay en el césped al lado de la publicidad, con tan mala suerte que la rodilla derecha fue directamente a un clavo que le desgarró esa zona de la pierna.

Durísima la herida que sufre Unai Bilbao de Necaxa.



Se debería modificar la forma de colocar la publicidad sin arriesgar más de la cuenta la integridad del futbolista.



Se termina cortando con el gancho para asegurar la lona publicitaria😬 pic.twitter.com/xd7Cb2FjNn — Jorge Lara Paredes (@JorgeLaraP) January 16, 2021

Este es el clavo con el que Unai Bilbao sufrió la lesión el día de hoy ante San Luis, son utilizados para fijar las lonas publicitarias que se ubican a un costado de las porterías. pic.twitter.com/8322hIBXBm — Juan Carlos Zamora (@JCZamora07) January 16, 2021

Las imágenes son espectaculares. El futbolista español fue llevado en camilla y se sentó en el banquillo con la ayuda de varias personas. No podía doblar la pierna. El incidente, al menos, ha servido para abrir el debate de si no hay una mejor manera de fijar las lonas para que no vuelva a producirse nada parecido.