La novia de un tenista que amenaza con grabar contenido X para “Onlyfans” en la burbuja de Australia

La novia del tenista Bernard Tomic, Vanessa Sierra, ha criticado duramente a los jefes del abierto de Australia por el duro confinamiento al que ha sometido a los deportistas. Ante el desastre en el que se ha convertido la burbuja, la joven, estrella porno amateur, ha lanzado una singular amenaza a la organización: “Usaré la cuarentena en el hotel para hacer un buen contenido X para mis seguidores de OnlyFans”. Sin embargo, la pareja, así como el número uno del mundo, Novak Djokovic, han sido criticados por sus compañeros profesionales del tenis y funcionarios gubernamentales por sus “quejas y lloriqueos” ante las medidas sanitarias.

La ex concursante de Oz Love Island, Vanessa Sierra, habitual proveedora de de contenido de alto contenido erótico para la web de suscripción para adultos OnlyFans, publicó un video de YouTube desde su habitación de hotel en Melbourne. En el video blog, dijo que estaban tan aburridos que jugabana videojuegos hasta 11 horas al día.

Asimismo, cargó duramente contra los organizadores y alegó que que la comida suministrada a las estrellas es “una mierda” y que están gastando un montón de dinero en comidas para llevar. Vanessa también se quejó de que la están obligando a “hacer caca” delante de él por primera vez.

El número 228 del mundo, Tomic, de 28 años, no puede salir de su habitación debido a una prueba positiva de Covid-19 en su vuelo a Melbourne después de la clasificación en el Medio Oriente. La pareja australiana se queja de tener que lavar los platos en el baño, de la falta de espacio para hacer ejercicio, de no tener sábanas limpias y de compartir secretos del baño. Vanessa les dijo a sus seguidores de las redes sociales: “Solo hay un baño, y nunca he hecho caca frente a Bernard. No sé lo que voy a hacer. Es el tercer día. Simplemente no puedo hacerlo frente a él. Todavía no he roto esa barrera en la relación”.

La joven continuó relatando la pesadilla que está viviendo en Melbourne: “¿Y esta es la otra peor parte de la cuarentena? No me lavo el cabello, nunca me lavé el cabello, simplemente no es algo que suela hacer. Normalmente tengo peluqueros que me lo hacen dos veces por semana. Ésta es la situación a la que nos enfrentamos. Que esta pasando? No puedo esperar para salir de la cuarentena solo para arreglarme el cabello “.

Tras sus afirmaciones, la joven recibió un aluvión de críticas alegando que ha donado más de 10.000 euros a la caridad y calificando los mensajes de “caza de brujas”.

Sierra cuenta con más de 102.000 seguidores en Instagram a los que suele regalar posados subidos de tono.

Hay 72 jugadores confinados en sus habitaciones de hotel en Melbourne durante 14 días después de las pruebas positivas de coronavirus en sus respectivos vuelos. Las autoridades dicen que al menos nueve personas infectadas, incluido un jugador, están en cuarentena.