El drama de Mina Bonino antes de conocer a Fede Valverde: “Comía muestras del supermercado”

Mina Bonino y Fede Valverde llevan varios años de feliz relación y tienen un bebé de once meses. Sin embargo, hubo una época en la que la argentina vivía en su país, siendo una fanática absoluta de ‘River Plate’ y alejada de todo el lujo de su vida junto al jugador del Real Madrid.

La joven argentina ha relatado en “TNT Sport” las dificultades que atravesó cuando viajó en el año 2018 para ver la final de la Copa Intercontinental entre River y Boca Juniors del Santiago Bernabéu a España.

“Viajé a Madrid de un día para otro. Me saqué un pasaje de ida. No me saqué el de vuelta porque valía un huevo y medio y no llegaba. En Madrid me quedé en un hostal de tres euros la noche. Había tres hinchas de River, un viejo y un ruso, imagínate esa mezcla...” confiesa Mina.

La situación económica de Mina era tan mal que no tenía dinero ni para comer: “Comía lo que había. Iba al supermercado y las muestras que había, que estaban las promotoras dándote quesitos, sandwichitos... yo agarraba todo para no pagar”.

Tras el partido, Mina tampoco tenía recursos para regresar a Argentina. “Después de eso me fui a Dubái. La única manera que tenía de volver a Argentina es que el vuelo fuera barato. Entonces tenía que viajar en navidad porque están mucho, mucho más baratos. Me quedé todo el 23 en el aeropuerto durmiendo ahí tirada en unos cartones que había con una almohadita que me había llevado” ha puntualizado.

— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 26, 2021

Anorexia

No es la primera vez que Mina se sincera sobre situaciones duras vividas en su pasado. Hace unos meses la argentina Mina también quiso aprovechar una entrevista para sacar a la luz los trastornos alimenticios que padeció cuando comenzó a trabajar en un canal deportivo. “Traté de esconderme y la forma que encontré fue dejar de comer. De un mes a otro estaba casi desapareciendo”, dijo. Todo ello derivó en una pancreatitis que la mantuvo ingresada siete días. “Cuando ya estaba reconsumida empezaron a decir: ‘Saquen del aire a esa mina que así no puede salir’”, lamentó.

Añadió que sin el apoyo de su familia no hubiera podido reponerse. “Yo no soy ejemplo de nada, me alimentaba a claras de huevo y manzana. Hoy me sigue costando encontrarme con un cuerpo nuevo, me sigue costando comer sin sentir culpa y me siento que todo me cuesta el triple”.