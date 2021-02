El día que El Rubius desveló a quién votaba...y no es lo que esperas

Todo el mundo habla de El Rubius y su descarada decisión de marcharse a vivir a Andorra. No es el primer youtuber que lo hace ni el primer deportista ni el primer millonario que decide cruzar la frontera para pagar menos impuestos y dejar de sentir que el Estado le roba al quitarle la mitad de lo que gana. Eso es lo que piensa ahora, antes no pensaba lo mismo.

Pero si es de los pocos que lo dice con tanta claridad y algo de soberbia. Cuando vio que le llegaban las críticas escribió una larga carta en la que intentaba tanto defender su postura como responder los ataques que había recibido. Pero, como suele suceder en estos casos, lo que provocó la carta fue una respuesta más airada de quienes pensaban que sus argumentos eran moralmente endebles.

A favor de El Rubius saltaron muchos de sus seguidores pero también personajes conocidos que consideraban que se estaba apuntanto al joven youtuber por ser excesivamente sincero y que una cosa era estar en contra y otra el hostigamiento.

Han sido los miembros más cercanos a Podemos o de Podemos mismo quienes más crudamente han señalado al youtuber por marcharse del país y por hacerlo para no pagar impuestos y no, por tanto, ayudar al bien común de todos los españoles.

No sorprende esta actitud por parte del partido de izquierdas. Sí que sorprende más la declaración que El Rubius, hace años le hizo a Risto Mejide, cuando aún utilizaba la tele para darse algo más a conocer, lo que, a estas alturas, ya no necesita. Risto le hizo una entrevista, pero al preguntarle a quien votaba no le hizo la pregunta, sino que adivinó de quién era la papeleta de El Rubius, entonces en Madrid. “Has votado a Manuela”, le dijo el presentado aludiendo a Manuela Carmena.

“Sí”, contestó El Rubius.