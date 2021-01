El ataque del secretario general de Podemos a El Rubius usando a Ibai Llanos

El Rubius no podía generar más polémica. Primero asegurando que se iba a Andorra y después respondiendo al ex jugador de baloncesto Juanma López Iturriaga y a Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, que le echaron en cara largarse de España para no pagar más impuestos.

El Rubius ha permanecido callado hasta ahora, que en una larga carta intenta justificar su decisión. Considera que se le ha criticado demasiado por una decisión libre y que es legal. Pero su nueva respuesta lo que ha provocado es aún más polémica.

Pablo Fernández, uno de los miembros más conocidos de Podemos por sus actuaciones en Castilla y León ha salido al paso contra El Rubius y lo ha hecho utilizando a Ibai Llano, algo que se está haciendo mucho para diferenciar a los dos tipos de youtubers o comunicadores. Los que se van y son los malos; y los que se quedan y son los buenos.

Ibai Llanos, famoso comunicador y ahora comentarista deportivo, no ha opinado de El Rubius, aunque sí que dejó muy clara su postura en un vídeo en el que afirmó de manera tajante que se quedaba en España y que estaba dispuesto a pagar impuesto, que no le importaba en absoluto. Es más, lo consideraba su deber.

Por eso Pablo Fernández ha atacado a El Rubius: “Más Ibai Llanos y menos El Rubius”, escribe en un mensaje en las redes sociales:

Más Ibai Llanos y menos El Rubius. — Pablo Fernández (@_PabloFdez_) January 30, 2021

En parte, El Rubius escribió su larga carta porque consideraba que le habían puesto en la diana de manera injusta y que había ayudado a ello el twitter de Pablo Iglesias. Creía que un vicepresidente del Gobierno entrase en esa guerra era excesivo. Decía que le querían convertir en el enemigo público número 1. Lo que no decía es que para eso necesitaban su némesis y ya la han encontrado con Ibai Llanos.