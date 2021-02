La demoledora crítica a Vinicius de Álvaro Benito

El Real Madrid piensa qué va a hacer el resto de la temporada, fiándolo todo a la Champions, una apuesta que otras veces le ha salido bien, pero que en este curso parece algo atrevido. Tiene que mejorar para poder aspirar de verdad a ser el mejor de Europa. A finales de febrero le espera el Atalanta. Cuando fue el trofeo, parecía un buen rival, por cómo estaba el equipo italiano y por cómo estaba el Real Madrid. Ahora no está claro quién es el favorito de los dos.

En el club blanco esperan que lo jugadores reaccionen. Se achaca a su falta de hambre que el equipo no tire esta temporara y se señalan a muchos nombres, desde Zidane hasta los jóvenes que no terminan de arrancar.

Pero la crítica más dura la ha recibido Vinicius y ha llegado del comentarista Álvaro Benito, ex del Real Madrid y ahora uno de los comentaristas de fútbol más valorados por sus comentarios técnicos en lso encuentros de Movistar. Benito ha sido muy duro con el joven delantero brasileño.

La periodista Susana Guasch le ha hablado de un tuit que ha escrito y que ha generado mucha polémica.: “Hace dos años, Vinicius tenía cosas por mejorar, pero ofrecía otras tantas muy interesantes y difíciles de encontrar en el fútbol de hoy. Dos temporadas después, no queda ni rastro de esas virtudes, escribió y luego se ha extendido

“Es una realidad, es un jugador muy joven que apuntaba grandes cosas. Las dos cosas más difíciles del fútbol son, primero el gol: en el fútbol hay muchos buenos jugadores, pero hay poco que marquen”, ha explicado: “Y después el regate, la accion que más cuesta tener éxito y Vinicius tenía desborde, regate, atrevimiento, es muy explosivo”, ha elogiado, en pasado. “Había que ayudarlo a crecer. Apuntó cosas importantes en paratidos de verdad y eso no lo regalan, no es casualidad”, ha reconocido, pero luego, añade, “hay que progresar, pulir, hoy no le vemos encarar, ni ha mejorado lo que debía mejorar ni ha pulido la debilidades y eso es para analizar”.