El “tuit” de Irene Lozano sobre las árbitras de Hockey que ha indignado a Galicia

Hace unos días el Consejo Superior de Deportes publicaba un “tuit” en el que daba la enhorabuena a Tania Pardo y Marta Fidalgo por haber hecho historia al convertirse en las primeras árbitras en dirigir un partido de categoría nacional masculina de Hockey sobre patines. El departamento que dirige Irene Lozano aprovechó además la publicación para hacer alarde del Programa Mujer y Deporte y su trabajo para la promoción del arbitraje femenino. Sin embargo el CSD cometió un grave error. Se olvidó de la auténtica pionera del arbitraje en la máxima categoría masculina de este deporte, la coruñesa Teresa Martínez.

Tania Pardo y Marta Fidalgo han hecho historia en el #hockeypatines 🇪🇸 al convertirse en las primera árbitras en dirigir un partido de categoría nacional masculina 👏😍🙌🤩.



El programa de #MujeryDeporte trabaja para la promoción del arbitraje femenino en la @FedPatinaje 🔝 pic.twitter.com/uyh8BYgHix — CSD (@deportegob) January 22, 2021

Martínez comenzó a arbitrar en 1989 en la categoría masculina de hockey sobre patines y, durante 30 años, fue la única mujer árbitra nacional e internacional en todo el mundo. Arbitró en tres mundiales masculinos (Montreux 2007, Vigo 2009 y Austria 2010) y en uno femenino (Brasil 2012). Sin embargo, esta brillante carrera no ha sido tenida en cuenta por el CSD, lo que ha provocado una gran indignación no solo en su ciudad sino en toda Galicia.

La propia concejala de Deportes de A Coruña, Mónica Martínez Lema -que llegó a cargo el paso mes de septiembre-, se encargaba de ensalzar en sus redes sociales la figura de Teresa Martínez y exigía una rectificación al Consejo Superior de Deportes. “Le perdimos al Consejo Superior de Deportes que rectifique su información y reconozca a la coruñesa Teresa Martínez que desde 1989 ha arbitrado más de 15 años en la máxima categoría del hockey masculino” escribía en su perfil de Facebook, a la vez que ensalzaba su figura en Twitter.

Teresa Martínez, pionera en el arbitraje de la máxima categoría masculina de hockey. #mujeresvalientes https://t.co/P34UjHSWtl — Mónica Martínez Lema (@mmartinez____) January 29, 2021

“Hace unos días Tania Pardo y Marta Fidalgo siguieron el camino que abrió la coruñesa Teresa Martínez, que fue la primera mujer en arbitrar partidos de la máxima categoría masculina de hockey sobre patines, además de participar en tres mundiales masculinos y uno femenino”, remarcaba la edil.

Un carrera valiente

Teresa Martínez llegó por casualidad a un mundo dominado por los hombres y se quedó durante tres décadas. Su carrera no fue fácil, algunos hombres incluso se negaron a pitar con ella. La colegiada se considera una pionera en su deporte y, aunque no se considera feminista, si lamenta algunas situaciones machistas que le tocó vivir.

En una entrevista concedida a La Voz de Galicia el pasado mes de julio afirmaba: “Fui pionera porque me tocó pero no soy la típica feminista. Sí que a veces no me han dado cosas por el hecho de ser mujer y eso duele. Desde compañeros que no querían ni siquiera hacer las pruebas físicas conmigo. Hasta competiciones a las que no me han dejado ir por ser mujer. Como a la Copa del Rey, que no me dejaron con un argumento que me dio la risa. Me dijeron que no podía ir porque me tenían que poner una habitación individual en el hotel y que salía más caro. Me dolía pero nunca salí dando quejas en ningún sitio. En ese sentido tuve muchas trabas. Lloré de rabia por ese machismo, porque me fastidiaba, ya que me hacía ilusión pitar”.

De momento, ni el Consejo Superior de Deportes ni su presidenta Irene Lozano han pedido disculpas ni han hecho rectificación alguna.