El infierno de un tenista en Australia: “¡Me meo en los pantalones!”

En el Open de Australia, Nadal ha ganado su primer partido, pero la situación más curiosa se ha dado en el partido entre Denis Shapovalov y Jannik Sinner, que ha ganado el primero, pese a que ha luchado contra las adversidades. Contra sus propias adversidades, como tener muchas ganas de hacer pis.

Ha sido la imagen de la jornada: Shapovalov queriendo hacer pis y el juez de silla negándose. Fue antes de empezar el quinto set y no podía más: ¿Qué pasa si voy?”, le dijo al árbitro Nico Helwerth, que no le dejaba: “¿Me multan? ¡No me importa!”. Era una situación angustiosa, como son siempre las situaciones así.

¿Qué quieres decir con que no puedo ir? ¿Me vas a descalificar? ¡Tengo que hacer pis!”, decía ya casi desesperado, buscando soluciones desesperadas “¡Voy a mearme en los pantalones! ¡Voy a mear en una botella! ¿No permitís que los jugadores meen? ¡No entiendo esta regla!”

Shapovalov ha contado después su versión sobre su problema para aguantarse el pis. Considera que es una regla que no tiene sentido: “Pienso que es una regla estúpida”, dice. Cree que no debería ser para todo igual, porque hay casos especiales, como el suyo:.”Especialmente en mi caso, que debo tener la vejiga más pequeña de la historia, me hago pis literalmente en cada set”, ha reconocido con sinceridad.

Algo que le complica jugar porque necesita hidratarse y si no le dejan hacer pis no va a poder hidratarse antes: “Es complicado esto, dado que debes pasar mucho tiempo en pista. Debo hidratarme al máximo antes de un partido, por lo que voy a tener que hacer pis después obviamente”