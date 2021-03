Nadal y su espalda se han dado una tregua después del Abierto de Australia. Sin un calendario totalmente definido, pero con la mirada puesta en la gira europea sobre tierra batida, Rafa ha concedido una entrevista a la revista brasileña “Veja” en la que habla de todo. El todavía número dos del mundo -podría perder ese puesto si Daniil Medvedev gana en Rotterdam- no quiere saber nada del debate sobre quién es el mejor jugador de la historia. “No puedo ser yo el que diga quién es el mejor. A la gente le gusta especular y por eso se hacen comparaciones. Cuando mi carrera haya terminado tendremos tiempo para recordar mis éxitos y entender qué lugar ocupo en la historia del tenis. Nunca pensé que ganaría la cantidad de títulos que he ganado, estoy tremendamente agradecido y feliz por todo lo que he conseguido a lo largo de mi carrera. No necesito entrar en el debate de quién es el mejor. Tengo una gran relación con Novak y Roger. Sólo somos rivales cuando nos enfrentamos en la pista”.

Rafa rememora cómo afectó la pandemia a su vida deportiva y a los torneos: “Me afectó bastante, en especial durante la cuarentena. Ni podía, e insisto, ni quería entrenar ni hacer nada. Cuando conseguimos volver a poner en marcha algunas partes de nuestras vidas, volví a entrenar a una menor intensidad y siempre con mucha precaución, tratando de evitar lesiones. Fue un proceso lento que se cumplió yendo paso a paso. Cambié algunas de mis rutinas. Entrenábamos sin saber cuál sería el próximo torneo, lo que hace todo mucho más complicado, no teníamos un objetivo claro. Dicho esto, creo que en Roland Garros pude adaptarme bastante bien a la nueva situación”. Rafa va más allá en lo que se refiere a su situación física: “No recuerdo haber jugado sin dolor en toda mi carrera. En estos últimos años sí que he experimentado más dolor que antes. Tienes que aprender a convivir con él mientras no te impida seguir jugando. He tenido que cambiar muchísimo tanto mi juego como mis entrenamientos, he cambiado rutinas, he entrenado menos horas de las que me gustaría, he mejorado mi servicio y mi posicionamiento en pista”.

El zurdo también habla sobre un futuro no demasiado lejano: “No tengo ni idea de cuándo colgaré la raqueta. Mientras esté sano y listo para competir, pretendo disfrutar mi vida en el mundo del tenis y seguir dando el máximo. Para mí, lo más importante es ser recordado como una buena persona. Al final eso es lo más relevante: las victorias, los títulos y los momentos memorables son importantes, pero todo eso pasa. Quién eres es lo que se queda para siempre”.

Lamento mucho no participar en Acapulco 2021. Es un año difícil para todos y en mi actual estado de salud, con dolencia en la espalda, hace imposible realizar un viaje tan largo. Me encanta Acapulco, jugado los últimos 4 años, pero este año no ha sido posible. Ojalá en 2022! 😉 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) February 26, 2021

Y para terminar confiesa que prefiere ser reservado en cuestiones políticas porque asegura que cualquier afirmación que haga al respecto puede ser mal interpretada. “Soy perfectamente consciente de la situación política y hablo mucho de ella con mis amigos y mi equipo. Estoy informado y tengo mi opinión personal como cualquier otro ciudadano. Sin embargo, también sé que si empiezo a hablar de política casi todo lo que diga se va a sacar de contexto, y eso es algo que me haría sentir muy incómodo. Así pues, decido no hablar sobre la política en público, a pesar de que pienso que tengo todo el derecho del mundo a expresar mi opinión”.