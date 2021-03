Horario y dónde ver el Barcelona - Sevilla de semifinales de la Copa del Rey

El primer finalista de la Copa del Rey se conoce está noche. El Barcelona recibe al Sevilla en la vuelta de semifinales, partido que se disputa este miércoles 3 de marzo a las 21:00 horas y que puede verse por televisión en Tele5 y DAZN. Los andaluces defienden el gran resultado que lograron en la ida el pasado 10 de febrero. El golazo de Koundé en jugada individual y la contra que culminó Rakitic (no lo celebró, ante su exequipo) les ponen a un paso de la lucha por el título: un 2-0 para una competición impoluta. Saca pecho Lopetegui de la Copa que ha hecho su equipo. «Nos hemos ganado el derecho haciendo una buena competición de querer jugar la final, y a eso vamos a ir a Barcelona», dijo. El derecho se lo han ganado con una trayectoria intachable, ya que en los seis partidos que ha disputado el Sevilla no ha encajado ningún gol, y el Barça necesita anotarse dos como mínimo, que se irían a cuatro si los Hispalenses consiguen uno. En Liga, en once partidos de los 24 que ha disputado ha dejado su portería limpia. «No hacemos cuentas», insiste Lopetegui.

Pero Koeman, que está deseando que lleguen las elecciones, pues además de entrenador está haciendo de portavoz estos meses en los que no hay presidente, mantiene la esperanza y confía en la remontada es posible si afinan la puntería. La Copa es la gran oportunidad de los azulgrana para conquistar un título esta temporada, aunque ahora en Liga son segundos y se están acercando al Atlético, al que tienen a cinco puntos, pero que podrían ser ocho porque los rojiblancos tienen un partido menos. Quedan muchos duelos directos, de cualquier manera, como el derbi del próximo domingo entre el equipo del Cholo y el Real Madrid.