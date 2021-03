El fichajazo de LaLiga que Ibai Llanos ha anunciado a Évole

Jordi Évole ha mostrado a España cómo es Ibai Llanos, el joven streamer que reina en las audiencias de Twitcht y que se codea con los desportistas famosos. Han hablado de todo con la naturalidad que desprende Ibai Llanos. También de fútbol, claro, porque Ibai es comentarista, gran aficionado al fútbol y muchos jugadores son fan suyos. Funciona al revés que los periodistas. Él no tiene que pedir entrevistas, le piden a él que les haga entrevistas.

Así, Llanos le ha anunciado a Évole: “Tras las elecciones, yo veo que el Barcelona puede fichar a un bombazo argentino”.

“¿A Lautaro?”, ha querido saber Évole.

“No, no, uno más grande. El Kun Agüero. No lo he hablado con él, pero... acaba contrato a final de temporada y me cuadraría que fichara por el Barça”, reveló Ibai Llanos. Y aunque dice que no ha hablado con él a nadie se le escapa que el argentino, ex del Atlético de Madrid es uno de sus mejores amigos virtuales y juntos han protagonizado varias partidas de juegos en directo. La relación entre ellos está llena de complicidad.d

Ibai ha retransmitido hoy el Atlético-Real Madrid. En la entrevista grabada a Évole le ha asegurado que ve a los de Simeone campeones de LaLiga

Además, aunque no se sabía el resultado sí han hablado de Laporta y de lo que hizo la otra vez que fue presidente del Barcelona “Hasta se inventó un partido a medianoche!”, han contado, en un partido contra el Sevilla en el que Ronaldinho mostró su momento de plenitud“Aquella noche vivimos un antes y un después en el club. Ronaldinho marcó un golazo en su estreno con el equipo y lo cambió todo. Ahora creo que el cabezazo de Piqué al Sevilla puede tener ese mismo efecto de cambio de ciclo negativo”, han dicho.