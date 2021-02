¿Sabes quién es Ibai Llanos o eres un viejuno?

Ibai Llanos no era sólo un nombre, era, también, una frontera generacional. Los adolescentes y los veintañeros lo veían y hablaban de él mientras la mayoría de sus padres buscaban en Google a escondidas para descubrir si era bueno o malo, si les podían dejar verlo o ponerle dos rombos (otra cosa que no son sólo una figuras geométricas, sino, también, ay, una frontera generacional). Lo que sucede es que Ibai ha roto los límites y su presencia ya ha superado las brechas generacionales. No por nada, Pedro Sánchez lo nombró y Salvador Illa presumió de comer las uvas viéndole. El día antes, qué casualidad, había sido elegido candidato para la elecciones catalanas.

¿Qué es Ibai Llanos?, ¿un streamer? (alerta viejuno si no se entiende esa palabra), ¿un periodista?, ¿un narrador?, ¿un comunicador? Si en la barra de Google escribes Ibai, la primera opción que te da el buscador es Ibai Llanos y le describe como: celebridad de Internet. Y a ver quién se atreve, a estas alturas de la globalización, a desmentir al buscador que rige nuestras vidas. Ibai Llanos es una celebridad y se lo ha ganado a pulso con sus horas y horas delante de la cámara, hablando de casi todo, haciendo que la gente se lo pase bien, se ría y sienta que es uno de ellos.

A veces, mucha veces, los grandes jefes de los medios llegan a la sección de Deportes con grandes ideas y peticiones de entrevistas. Habría que hablar con.. y también con... Por qué no llamas a..., como si a los redactores no se les hubiese ocurrido ya. Como si tratar con la élite de la élite en el deporte no fuera un camino en el que se necesita paciencia, llamar a teléfonos de subalternos que te van a decir que no, buscar otras vías, más paciencia, resignación, encontrar teléfonos de subalternos más altos a los que pagan para decir que no y más paciencia.

Ibai Llanos juega al Among Us con Neymar, con Kun Agüero y con Courtois, estuvo hablando dos horas con Piqué y fue a quien Marc Gasol le dio la exclusiva del dorsal con el que iba a jugar en los Lakers nada más hacerse oficial que fichaba con ellos. No es que él quiera hablar con los deportistas, es que los deportistas quieren hablar con él, porque ellos también tienen ídolos e Ibai Llanos es uno de ellos.

Habla de deportes, pero no deja atrás ningún tema: desde el peliagudo de la ley trans hasta por qué no se va a Andorra como han hecho algunos youtubers. Ibai cuenta dónde vive, enseña su casa, juega al pádel, dice que se va a poner a dieta, confiesa sus miedos, todo lo que trabaja y va arrastrando gente a su canal, donde lo que manda es el buen rollo: «Toxicidad, fuera/ Mala vibra, fuera...», canta, pues también canta. Un estribillo que resume perfectamente su estilo.

TOXICIDAD FUERA, MALA VIBRA FUERA llegando a nivel internacional. Esto es impresionante. pic.twitter.com/A2nXyXrx6e — Ibai (@IbaiLlanos) December 6, 2020

Aunque Ibai no lo ha dicho, porque no hace bandera de nada, hay quien quiere ver en él , y en el resto de comunicadores de Twitch, el futuro y los nuevos tiempos que ya han llegado. Puede ser, aunque el mañana de la comunicación es tan misterioso que cualquier apuesta no es más que un tiro al aire.

O puede ser que esa predicción sea más un deseo: a ver si se acaban de una vez esos periodistas que llaman y llaman y nunca pierden la paciencia.