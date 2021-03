Djokovic gana otra batalla a Federer y Nadal

La semana en que reaparece Federer en Doha después de 400 días sin jugar y camino de los 40 años coincide con el adiós de uno de los récords del suizo. Primero fue Nadal igualando sus 20 Grandes y ahora es el turno de Djokovic desbancándole como jugador con más semanas en el número uno del mundo. El serbio acumula desde hoy 311 por las 310 de Roger. Nadie ha estado más tiempo al frente de la ATP. En el top 5 están Djokovic (311), Federer (310), Sampras (276), Lendl (270) y Connors (268). Nadal es la otra raqueta que ha superado las 200 semanas (209).

Era cuestión de paciencia que Djokovic superase a Federer después de la derrota de Rafa en los cuartos de final del Open de Australia ante Tsitsipas. Ese día se aseguró superar las 310 y lo que queda por delante. Este récord de Nole ya es una carrera contra sí mismo. A Federer sólo le preocupa volver a estar lo más cerca posible de su nivel y si es posible cazar otro Wimbledon o el oro olímpico. Lo de pelear por el número uno le queda muy lejos. A Nadal sólo le ocupa poder sumar más Majors, aunque hay quien no lo ve así. «Ahora mismo todo es importante entre ellos. Quiero decir, más de 311 semanas... es algo fascinante. Novak ha ganado todo lo que podía ganar y todavía no se divisa el final de su carrera. El debate de quién es el mejor siempre se reduce a gustos y preferencias, pero con los números en la mano es difícil negar algunas cosas... para mí, Novak es el mejor y el más completo», asegura Goran Ivanisevic, uno de los técnicos del serbio.

Después de ganar en Melbourne, Djokovic tiene previsto reaparecer, al igual que Nadal, en Miami. Será la semana del 24 de marzo. «Ahora que me he convertido en el número uno histórico me siento aliviado. Voy a poder concentrarme principalmente en los torneos del Grand Slam. Cuando aspiras al número uno estás obligado a jugar y a jugar bien, toda la temporada», aseguró tras su novena victoria en Australia. El Masters 1.000 en Florida será el único torneo que dispute antes del arranque de la gira europea sobre tierra batida.

Djokovic alcanzó por primera vez el número uno en julio de 2011. Lo hizo con 24 años después de derrotar a Nadal en cuatro sets en la final de Wimbledon. Aquella temporada ganó tres Grandes y sólo sufrió seis derrotas en 76 partidos. Fue el primer año que cerró el curso como líder del circuito. En total han sido seis ejercicios (2011, 2012, 2014, 2015, 2018 y 2020) con lo que ha igualado el récord de Sampras. El tiempo más prolongado que estuvo al frente de la ATP de forma ininterrumpida fueron 122 semanas, dos años y cuatro meses.

El récord de Djokovic no será la única gran novedad en la clasificación mundial los próximos días. Dentro de una semana, Medvedev desbancará a Nadal como número dos del mundo. El ruso será el primer jugador que entra en esa posición al margen de Rafa, Federer, Djokovic o Murray desde que lo hiciera el australiano Lleyton Hewitt en julio de 2005.