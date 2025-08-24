Una veintena de incendios forestales de nivel 2 continúan fuera de control en Castilla y León, Galicia y Extremadura, en medio de la peor ola de fuegos que vive España en al menos tres décadas.

Las llamas han forzado la evacuación de más de 33.750 personas. Desde el 1 de junio, las autoridades han detenido a 33 individuos e investigado a otros 93 por su presunta implicación en el origen de los incendios, que hasta ahora han dejado cuatro víctimas mortales.

Incendios forestales en España, en directo hoy: focos activos y última hora en Castilla y León, Galicia y Extremadura