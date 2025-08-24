Real Oviedo - Real Madrid, hoy: horario y dónde ver online TV, LaLiga EA Sports

Este domingo 24 de agosto, el estadio Carlos Tartiere se vestirá de gala para acoger uno de los encuentros más esperados de la segunda jornada de LaLiga EA Sports 2025-26. A las 21:30 horas (hora peninsular española), el Real Oviedo recibe al Real Madrid en su regreso a Primera división tras 24 años de ausencia, en un partido cargado de historia, emoción y contrastes.

Más allá de la importancia del choque, el duelo llega con ingredientes de alto interés. Los carbayones debutaron en su regreso a la élite con derrota por 2-0 frente al Villarreal, en un encuentro marcado por el penalti fallado de Salomón Rondón y la temprana expulsión de Alberto Reina. Paunovic tendrá a su disposición a los recién incorporados Eric Bailly y Leander Dendoncker, dos refuerzos de peso para apuntalar la plantilla.

El Real Madrid, por su parte, se estrena fuera de casa después de imponerse por la mínima a Osasuna (1-0) en el Santiago Bernabéu. En lo que fue el debut liguero de Xabi Alonso en el banquillo blanco, el equipo mostró destellos del nuevo proyecto, aunque lejos de su mejor versión. Fue Kylian Mbappé quien decidió el partido desde el punto de penalti en la segunda mitad. Para el duelo en Oviedo, los blancos recuperan a Antonio Rüdiger, pero siguen sin poder contar con piezas clave como Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Ferland Mendy y Endrick, todos ellos ausentes por lesión.

Horario y dónde ver el Real Oviedo - Real Madrid

El encuentro podrá seguirse en directo a través de DAZN LaLiga, disponible en la plataforma DAZN tanto en televisión como en su servicio online para abonados.

Con un ambiente que promete ser ensordecedor en Oviedo, el conjunto asturiano buscará dar la campanada ante un Real Madrid que quiere firmar pleno de victorias en este arranque liguero.