Cuándo empieza el Eurobasket 2025: calendario de partidos de la selección española
La final que decidirá al nuevo campeón de Europa se disputará el 14 de septiembre en Riga
La cuenta atrás ha terminado. El próximo 27 de agosto arranca oficialmente el Eurobasket 2025, un torneo que reunirá a las grandes potencias del baloncesto europeo en cuatro sedes: Riga (Letonia), Tampere (Finlandia), Limasol (Chipre) y Katowice (Polonia). España, vigente campeona continental tras su histórico triunfo en Berlín 2022 frente a Francia, buscará revalidar el título en un escenario que se presenta mucho más complicado que hace tres años.
El equipo dirigido por Sergio Scariolo ha quedado encuadrado en el Grupo C, junto a Chipre, Italia, Georgia, Bosnia-Herzegovina y Grecia. Su estreno está programado para el 28 de agosto a las 14:00 horas ante Georgia, duelo que servirá de termómetro para medir el estado real de una plantilla castigada por los contratiempos físicos.
Tras ese debut, España se medirá a:
- Bosnia-Herzegovina (30 de agosto, 20:30 horas).
- Chipre (31 de agosto, 17:15 horas).
- Italia (2 de septiembre, 20:30 horas).
- Grecia, liderada por Giannis Antetokounmpo (4 de septiembre, 20:30 horas), en lo que promete ser uno de los grandes choques de la fase de grupos.
La fase final comienza el 6 de septiembre y la final, que decidirá al nuevo campeón de Europa, será el 14 de septiembre.
