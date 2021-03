12 pintas de cerveza al día, la dieta de Tyson Fury para preparar el combate de los 200 millones de libras

Tyson Fury espera tranquilo que se concrete la gran pelea contra Anthony Joshua. Los dos púgiles podrían repartirse una bolsa de 200 millones de libras, unos 235 millones de euros, pero Fury no parece preocupado. “He dejado de entrenar ahora. Estoy de vacaciones, estoy tomando ocho, diez o doce pintas de cerveza al día. Sin embargo, no estoy comiendo, así que consigo mis calorías a través del alcohol”, ha confesado el boxeador británico en declaraciones a IFL Tv. “He entrenado, he entrenado, he entrenado sin ningún avance. Así que ahora me estoy relajando, estoy de vacaciones”, añade el conocido como “El príncipe gitano”.

La pelea podría disputarse en Arabia Saudí, con un compromiso de revancha en el que el ganador del primer combate se llevaría el 60 por ciento de la bolsa. El combate serviría para unificar los títulos mundiales del peso pesado. Joshua posee los cinturones de la AMB, la OMB y la IBF. Fury es campeón por el Consejo Mundial de Boxeo.

“Está entrenando, durmiendo, descansando. Quiero controlarlo para que descanse”, dijo Eddie Hearn, el promotor de Joshua, en declaraciones a Sky Sports. “Está concentrado, sólo piensa en Fury. Está trabajando para derrotarlo y hacerse indiscutible. Tiene la mentalidad de un ganador, de un campeón. Pero Anthony Joshua hará un gran trabajo con él”, añade. “Puede ser la pelea más grande de todos los tiempos. Estamos concretando los detalles y esperamos poder anunciarlo pronto”, asegura.

Fury habla con más cautela sobre el combate. “Vamos a analizarlo. Eddie Hearn es un promotor de boxeo. Su trabajo es vender una pelea. No estoy en la redes, es poco importante para mí lo que estén diciendo”, afirma. El campeón del Consejo espera a que se concreten todos los detalles antes de anunciar nada y no está dispuesto a aceptar cualquier oferta.

“Hasta que tenga una fecha y mucho dinero en mi bolsillo, no hay combate. Están pasando muchas cosas por detrás que la gente no sabe y que pueden arruinar una pelea como ésta. No hay nada claro hasta que estás en el ring y ahora mismo no estamos ni cerca de eso”, afirma.

Fury se hace varias preguntas que responde de manera inmediata. “¿Voy a pelear con Joshua dentro de diez minutos? No. ¿Creo que esa pelea va a llegar tarde o temprano? Sí. Tiene que llegar. ¿Es inminente? No”. Así que Tyson Fury sigue entregado a la tarea de beber cerveza y descansar.