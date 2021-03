El intento de suicidio de Rocío Carrasco, lo que pasó después en TV y la reacción de un deportista

La entrevista emitida por Telecinco en la que Rocío Carrasco, hija de Rocío Jurado y del boxeador Pedro Carrasco, contó cómo fue su vida junto a Antonio David Flores se convirtió en objeto de debate en las redes sociales. Rocío Carrasco habló del supuesto maltrato al que fue sometida por Antonio David Flores, al que acusó de haberle amenazado con quitarle a sus hijos (“Me decía ‘te los voy a quitar, te van a odiar, voy a hacer que te odien, hija de puta’”) y relató que en 2019 intentó acabar con su vida.

El espectáculo televisivo que se montó alrededor de estas duras declaraciones de Rocío Carrasco sobre Antonio David Flores indignaron al atleta Roberto Sotomayor, que utilizó su cuenta personal de Twitter para mostrar su visión de lo que sucedió durante la emisión de la entrevista.

“Yo no conozco muy bien este tema de Rocío Carrasco, la verdad. Pero que salga ahí una mujer diciendo que estuvo a punto de suicidarse y que al momento el presentador haga un sorteo de 12.000 euros.... Pues como que apago la TV y me pongo a leer. Cada día me da más asco todo”, escribió Sotomayor.

March 21, 2021

Horas después y a raíz de las reacciones que le estaban llegando a su tuit anterior, Roberto Sotomayor publicó otro tuit sobre este tema: “Pues como le deis más credibilidad a las palabras de un tío que fue suspendido en la Guardia Civil por malversación de caudales públicos y por agredir a dos menores, mal vamos”.