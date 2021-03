El APT Padel Tour apuesta por el pádel en clave femenina

El circuito internacional APT Padel Tour ha dado otro paso más en su consagración y crecimiento, apostando claramente por el talento y el juego femenino, creando un circuito paralelo pero dentro de su organigrama enfocado y pensado únicamente para las mujeres.

Iniciativa que conviene aplaudir y destacar, y que significará un impulso muy importante para todas las mujeres que juegan al pádel y que quieren aumentar su nivel y llegar a lo más alto.

Así nace el circuito femenino APT Padel Tour, cuyo primer torneo tendrá lugar en la semana del 12 al 18 de abril en Lieja, Bélgica. Y es que el aumento de la participación femenina en el pádel es innegable y de ahí que se haya querido apostar ahora por darles citas exclusivas para ellas.

El calendario femenino incluirá dos torneos en categoría Open, dos Master y dos Grand Master que se celebrarán en Bélgica, España, Argentina, Portugal y Suecia. Los torneos serán puntuables para el ranking y el cuadro principal contará con 16 parejas.

El premio de un torneo Open será de 10.000 € en Europa - 10.000 U$S en América, para el Master 14.000 € - 14.000 U$S y para el Grand Master 18.000 € - 18.000 U$S.