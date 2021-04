Polémica por la Superliga: ¿qué futbolistas están en contra de la competición?

La Superliga es una realidad y llega para quedarse: 12 equipos de la élite europea (Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Manchester City, Liverpool, Inter de Milán, Milán y Juventus) se han instituido, hasta el momento, como los clubes fundadores de esta liga cerrada, que contará con un total de 20 equipos y que se opone a la nueva Champions League anunciada este mismo lunes.

El terremoto provocado en el planeta fútbol por la Superliga es de tales dimensiones que ha obligado a las diferentes ligas y federaciones a pronunciarse y a mover ficha. Lo hizo Javier Tebas, presidente de la LaLiga, en el día de ayer y lo han hecho hoy LaLiga, a través de un comunicado oficial, y Aleksander Ceferín, presidente de la UEFA. Este último ha sido muy crítico con la nueva competición y ha amenazado a los integrantes con duras sanciones.

También, por supuesto, algunos futbolistas se han pronunciado al respecto, rechazando este nuevo modelo de competición. De entre todas las voces, destacan dos: Bruno Fernandes y Joao Cancelo. El primero es futbolista del Manchester United y el segundo, del Manchester City, por lo tanto, tendrían que disputar la Superliga con sus respectivos clubes.

Imagen de la historia publicada por Joao Cancelo en su cuenta de Instagram

Imagen de la historia publicada por Bruno Fernandes en su cuenta de Instagram

Ambos futbolistas compartieron una publicación de su compatriota portugués, Daniel Podence, jugador del Wolverhampton, en la que renegaba de la nueva competición: “El balón, la canción, el sueño. La volea de Zidane, Kaká, el Liverpool en Atenas, Ole (Solskjaer) en Barcelona, Cris y Seedorf... Hay cosas que simplemente no se pueden comprar”, afirmaba en dicho post.

Otras futbolistas en contra de la Superliga

Ellos dos no han sido los únicos. El español, Ander Herrera, futbolista del PSG (equipo que se ha desmarcado de momento de la Superliga), también ha criticado la nueva competición: “Me enamoré del fútbol popular, del fútbol de aficionados, del sueño de ver al equipo de mi corazón competir contra los más grandes. Si esta Superliga avanza, se acabaron esos sueños, se acabaron las ilusiones de los aficionados de los equipos que no son gigantes de poder ganarse en el campo el competir en las mejores competiciones. Amo el fútbol y no puedo quedarme callado ante esto, creo en una Champions League mejorada, pero no en que los ricos le roben al pueblo lo que creó, que no es otra cosa que el deporte más bonito del plantea”, afirmó.

Además de ellos, Mesut Özil o los exjugadores Gary Neville, Gary Lineker o Luis Figo se han opuesto a la Superliga.