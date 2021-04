“La Superliga es un escupitajo a la cara de los que amamos este deporte”

La UEFA ha presentado la nueva Liga de Campeones para 2024, el modelo que iba a cambiar el fútbol europeo y que ahora tendrá que competir con la Superliga. Una “traición” que ha sentado muy mal al presidente de la UEFA, el esloveno Aleksander Ceferin. “Es un escupitajo a la cara de los que amamos este deporte”, dice.

Ceferin se muestra especialmente decepcionado con el presidente de la Juventus, Andrea Agnelli. “Es el que más me ha defraudado. Nunca he visto una persona que haya mentido tantas veces. Hablé con él el sábado y me dijo que eran rumores y que me llamaba dentro de una hora. Luego apagó su teléfono”, explica. “He visto muchas cosas en mi vida, pero una situación como la actual nunca la he visto. La avaricia es muy fuerte y puede hacer desaparecer los valores de algunas personas”, añade.

Los clubes que han firmado la creación de la Superliga se reunieron con la UEFA y aprobaron las modificaciones de la Liga de Campeones. “Estábamos dispuestos a ayudar, íbamos a ayudar más y vamos a ayudar más a los que están aquí. Esto tiene que ver con la avaricia, el egoísmo y el narcisismo de algunos”, asegura Ceferin.

Los criterios de la UEFA no van a cambiar “ni ahora ni nunca”, dice su presidente. La clasificación para las competiciones europeas siempre va a ser a través de las ligas nacionales, nunca va a ser una competición cerrada. Y el organismo europeo ya se plantea duras sanciones contra los clubes y los jugadores que participen en la nueva competición.

“Vamos a imponer todas las sanciones que podamos, pero en mi opinión, cuanto antes habrá que sacarles de todas las competiciones a los clubes y prohibir a sus jugadores participar en las competiciones de la UEFA”, asegura Ceferin. Eso significa que los jugadores que disputen la Superliga no podrían participar en la Eurocopa.