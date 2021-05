El conmovedor gesto de Cristiano Ronaldo con la examante embarazada de un futbolista

Jaqueline Sousa fue amante de un futbolista de la Premier League durante dos años, pero la relación se rompió cuando la mujer, de 33 años, le anunció que se había quedado embarazada. El jugador no se tomó bien la noticia y decidió cortar todo contacto con Sousa, que desde entonces no ha vuelto a saber nada de él. La historia saltó a las portadas de los tabloides británicos y despertó la atención de otros futbolistas.

Sousa ha revelado que recibió mensajes de apoyo de jugadores que eran amigos de su examante y que estaban al corriente de la relación. “Los únicos que se han puesto en contacto conmigo son los futbolistas que le conocen y estaban al tanto de nuestra relación. Uno de ellos es Cristiano Ronaldo. Estaban horrorizados por su comportamiento”, declaró la mujer al diario The Sun.

El futbolista no ha respondido a la demanda de paternidad, por lo que el caso se resolverá en los tribunales en el mes de octubre. En ese momento podría hacerse público el nombre del jugador, que ahora no puede desvelarse por razones legales.

The Sun publicó que el futbolista habría enviado un mensaje a Jaqueline Sousa cuando viajaba a su luna de miel con su mujer. “Me dijo que me quería y trató de asegurarme que el matrimonio no significaba nada”, contó Sousa.