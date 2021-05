Así es la explosiva Flavia Natalini, el nuevo amor de Borja Mayoral

Borja Mayoral atraviesa un momento agridulce. En lo profesional, la Roma no pasa por su mejor momento pero en lo personal, la vida sí sonríe al joven delantero. Y es que Borja ha encontrado de nuevo el amor en Italia.

Mayoral y su nueva novia

Así lo ha revelan las últimas fotografías compartidas por el propio jugador en su cuenta de Instagram. En ellas, presume de romántica escapada de fin de semana y, de paso, de nueva novia.

Se trata de Flavia Natalini, una joven de 25 años (uno más que el jugador de Parla) nacida, precisamente, en Roma. Es diplomada de bachillerato en lingüística mide 1′70 metros de altura y en su momento se habló mucho de ella tras ganar el certamen de Miss Lazio en 2019. Su espectacular físico le ha permitido trabajar como modelo para la agencia ‘Glamour Model Management’. Le encanta leer y viajar y sueña con crear su propia línea de ropa masculina. También es una apasionada de la comida y de los animales. De hecho, tiene un perro de la raza bulldog francés llamado Blake.

Sin embargo, no todo ha sido un camino de rosas en su vida: “Crecí sin poder sentir el amor de mi padre (el hombre las abandonó a ella y a su madre al enterarse que iba a ser una niña). Llené mis vacíos con atracones y me tranquilizaba. Luego corría a vomitar y, después, estaba hecha pedazos. Pero no lo hice por el aspecto físico. Algo se rompió en mi cabeza y no pude detenerlo. Por desesperación, incluso me pegaba sola”, confesaba en 2019 a la revista ‘Leggo’.

Afortunadamente, todo cambió cuatro años después: “tomé las riendas de mi vida”. Ahora, la pareja vive una bonita historia de amor.

En sus redes sociales arrasa con sus espectaculares posados. En la actualidad roza los 20.000 ‘followers’, pero ya se sitúa como una de las WAGs más espectaculares de la liga italiana.