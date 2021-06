De la Red y el futbolista que resucitó después de 78 minutos “muerto”

Fútbol

El 30 de octubre de 2008. Rubén de la Red se desplomó sobre el césped del Stadium Gal de Irún cuando jugaba un partido de Copa con el Real Madrid contra el Real Unión. Se le diagnosticó un síncope por esfuerzo, aunque análisis posteriores demostraron que sufría una patología cardíaca que le obligó a retirarse del fútbol.

Aun así, De la Red ha podido continuar su vida con normalidad, haciendo deporte y jugando incluso al fútbol en partidos de veteranos.

Más llamativa fue la “resurrección” del futbolista inglés Fabrice Muamba, al que se dio por clínicamente muerto sobre el césped en un partido que jugaba el Bolton contra el Tottenham. Durante 78 minutos su corazón dejó de latir, pero pudo ser reanimado gracias a un desfibrilador.

“Recuerdo haber fallado una ocasión y cuando regresaba a mi posición, sin nadie a mi alrededor, de repente comencé a sentirme muy mareado. Y me desplomé”, recordaba hace unos años en declaraciones a la BBC. “No hubo dolor, nada que me previniera. Simplemente pasó. No recuerdo nada de lo que ocurrió después”, añadía.

“Recibí una reanimación cardiopulmonar en el terreno de juego mientras los aficionados, incluidos los del Tottenham, corearon mi nombre”, rememoraba. Sobre el césped recibió las dos primeras descargas eléctricas con el desfibrilador. En la ambulancia recibió doce descargas más. “Es increíble que mi cuerpo haya podido resistir”, aseguraba.

A los 24 años el futbolista, que había sido internacional con las categorías inferiores de Inglaterra, tuvo que retirarse del fútbol. Pero ha continuado su vida con normalidad.

Muy llamativo fue el caso de Daley Blind. El jugador del Ajax e internacional por los Países Bajos se desplomó en un partido amistoso contra el Hertha de Berlín el verano pasado. Unos meses antes le habían diagnosticado una inflamación del músculo cardiaco y le implantaron un desfibrilador automático. Un fallo del desfibrilador, que se disparó, fue lo que le provocó el desvanecimiento. Blind ha seguido jugando sin problemas y está convocado para la Eurocopa.

Su caso fue más angustioso porque recordó el que había sufrido otro jugador del Ajax, Nouri, en 2017. Estuvo tres años en coma y despertó con graves secuelas.

El jugador del Salamanca Miguel García fue reanimado sobre el césped del Helmántico en un partido contra el Betis. Sólo necesitaron tres minutos de reanimación para devolverle la consciencia. Había sufrido un infarto y tuvo que retirarse.

Otros futbolistas no tuvieron tanta suerte, como el sevillista Antonio Puerta, que se desplomó en un partido contra el Sevilla. Se levantó, pero se volvió a desplomar. Fue trasladado al hospital, donde falleció.

El internacional camerunés Marc Vivien Foé falleció mientras disputaba un partido de la Copa Confederaciones contra Colombia. Era el 26 de junio de 2003. La autopsia reveló que la causa del fallecimiento fue una miocardiopatía hipertrófica, una malformación hereditaria que multiplica el riesgo de muerte súbita durante el ejercicio físico.

Miklos Feher era jugador del Benfica que entrenaba Camacho cuando se desvaneció en un partido contra el Vitoria de Guimaraes. Se agachó y se agarró las rodillas antes de desplomarse. Intentaron reanimarle, pero no pudieron aplicarle un desfibrilador por la lluvia. Fue trasladado al hospital, donde falleció. Como Foé, sufría una miocardiopatía.