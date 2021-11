Nuevo ataque homófobo en el waterpolo español: !Sí tú, Maricón!

El waterpolista del Club Natación Molins de Rey Àlex Royo ha denunciado haber sido objeto de insultos homófobos por parte de un rival de la Unión Deportiva de Horta, Roger Brias. El deportista asegura que le llamó “maricón” en varias ocasiones “a escasos metros del árbitro” y denuncia que los colegiados se negasen a incluir este lamentable episodio en el acta.

El deportista ha denunciado lo sucedido a través de un hilo publicado en Twitter. “Ha repetido varias veces con el tiempo parado “maricón” “eres un maricón” “sí sí tú” con el árbitro a escasos metros (un compañero mío lo ha escuchado). Yo como persona abiertamente bisexual y harto de las reiteradas agresiones homófobas que han sucedido en el deporte, como en el caso de mi compañero @victorg91, he respondido encarándome con él. En ese momento me separan, me cambian y me dirijo al árbitro explicándole lo sucedido. Su respuesta ha sido que me callase y que dejase de protestar. El partido ha seguido con total normalidad”, relata Royo.

“Me he sentido muy solo”

“Después, en un tiempo muerto -continúa el waterpolista- me dirijo al entrenador del otro equipo contándole lo sucedido con lo que él me responde: “Tranquilo, ahora hablo con él” . Ese jugador ha seguido jugando todo el partido con total normalidad. Una vez finalizado el partido, el jugador se dirige a mi dándome la mano y pidiéndome perdón. Posteriormente me dirijo a la mesa de árbitros para hablar con ellos. Al llegar uno de los árbitros de mesa me ha pedido que me calmase quitándole hierro al asunto. Justo después les pido que pongan lo ocurrido en el acta del partido, y otra árbitra de la mesa me dice: “¿Y que quieres que ponga?” con tono irónico. En ese momento uno de los árbitros de campo me dice que no pueden poner nada en el acta y yo le pregunto que entonces que van a hacer. Él me responde: “no podemos hacer nada, y como no te vayas de aquí lo que pondremos en el acta será tu expulsión”.

El deportista ha denunciado la pasividad de todos e incluso la complicidad con lo sucedido Mi respuesta ha sido: “Me he sentido muy solo en esta agresión”, confiesa.

Ante la gravedad de las acusaciones, la propia Federación Española de Natación (RFEN) ha emitido un comunicado en el que “lamenta y condena los hechos denunciados” y “emplaza al Comité de Competición a que investigue lo sucedido y pueda actuar de oficio si lo considera oportuno en virtud de su potestad sancionadora”. “La RFEN reitera que condena siempre y en todo lugar cualquier actitud homófoba, xenófoba y/o racista que atente contra los valores del respeto, la tolerancia y la igualdad en el deporte”, señala.

El precedente de Víctor Gutiérrez

Tras el incidente homófobo de Víctor Gutiérrez, el jugador del CN Sabadell Nemanja Ubovic fue sancionado con cuatro partidos de suspensión por proferir un insulto homófobo a un rival.

El Comité de Competición de Disciplina Deportiva de la Federación Española de Natación consideró la acción de Ubovic como una infracción grave tipificada en el Libro IX del Régimen Disciplinario y además de los cuatro partidos le ha impuesto una multa de 200 euros.