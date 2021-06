Este fin de Semana comienza la fiesta del del orgullo 2021que seguirá marcada por la pandemia del coronavirus después de la cancelación del ‘pride’ en las calles el año pasado por el mismo motivo. Unos días en los que se reivindican los derechos del colectivo LGTBI y de las personas transexuales en un año de especial relevancia por la aprobación de la polémica ‘ley trans’ en el Congreso y que tendrá su día central el 3 de julio con la gran manifestación del Orgullo.

Mucho se ha avanzado en la visibilidad de este colectivo pero en el deporte aún queda mucho camino por recorrer, al menos en España, como demuestran los pocos deportistas que han salido del armario hasta ahora. En el resto del mundo, es más habitual que los deportistas desvelen públicamente su homosexualidad pero aquí aún sigue siendo un asunto tabú, especialmente en el fútbol. Estos son “10″ de los valientes deportistas que dieron un paso al frente para dar visibilizar al colectivo y acabar con el mantra -como dijo en su día el nadador Carlos Peralta- de “maricón el último”:

1. Lola Gallardo

Esta futbolista es todo un referente LGTBi. Juega como guardameta en el Olympique de Lyon de la Division 1 Féminine. Formada en la Sevilla FC, entre 2012 y 2020 jugó en el Atlético de Madrid, con el que ganó 3 ligas y una Copa de la Reina. Desde 2013 juega la selección absoluta de España. Con el Olympique de Lyon ha ganado una Liga de Campeones. La portera mantiene una relación con Carmen Menayo (22), la defensa central de los “colchoneros”. La pareja suele colgar emotivas postales de su amor desde mediados de 2017, cuando decidieron enseñar su romance al mundo.

En mayo del año pasado Lola publicaba un reivindicativo mensaje en Instagram junto a una fotografía besando a su chica. “Ojala llegue el día en que no haga falta un día para conmemorar la lucha contra la LGTBfobia. ¡Por un mundo más inclusivo y amoroso!”, publicó Lola y Carmen añadió: “Llegará un día en el que ell@s dos puedan agarrarse de la mano sin ver alguna mirada rara. Llegará un día en el que no tengan que justificarse por quererse como nadie. Llegará el momento en el que el mundo entienda que es algo tan normal. El amor no se puede controlar. Que más da, que sean personas del mismo sexo. Es amor y el amor que entiende todo no entiende de nada”.

2. Carlos Peralta

En 2018, el nadador olímpico Carlos Peralta se tiró a la piscina de la visibilidad LGTB haciendo pública su sexualidad en una entrevista. Tras una depresión post olímpica y una desmotivación deportiva, Carlos confesó que se le atacó por su sexualidad y que tuvo que suportar burlas e insultos. Además de participar en las Olimpiadas de Río de Janeiro en el 2016, es 21 veces campeón de España absoluto en 200 metros mariposa. De hecho, posee el récord en nuestro país, batido por él mismo en ocho ocasiones. Decidió retirase de la natación profesional en 2019 con tan solo 25 años.

3. Víctor Gutiérrez

Jugador de waterpolo y miembro de la Selección Nacional. Tiene los títulos de subcampeón de Europa sub 18, subcampeón del mundo sub 20, y fue el máximo goleador de la División de Honor española las temporadas 2016/17 y 2017/18. Reveló su orientación sexual en 2016, año en el que decidió dar un paso por visibilizar el movimiento LGTB dentro del deporte. Mientras en la élite futbolística o baloncestística nadie reconoce su homosexualidad, este jugador quiso sumar su granito de arena. En la actualidad, ofrece formación a empresas sobre la visibilidad del mundo LGTBI dentro del mundo empresarial. “Es importante, porque en España solamente el 30% de las personas LGTB sale del armario dentro de sus puestos de trabajo”, afirma.

4. Javier Raya

En mayo de 2016, el patinador olímpico Javier Raya compartió una foto en las redes sociales en las que aparecía besando a un chico. En el texto que acompañaba la foto confirmó el romance. Junto a Kike Sarasola y Víctor Gutiérrez, se convertía así en uno de los pocos deportistas españoles que, hasta entonces, hablaban abiertamente sobre su homosexualidad. El mismo Raya felicitó a Víctor Gutiérrez a través de las redes sociales. El patinador ha representado a España en el Campeonato Europeo, el Campeonato Mundial y los Juegos Olímpicos de Sochi en 2014. Se retiró de los Campeonatos Mundiales de 2014 debido a un problema en el abductor del pie izquierdo. En los Campeonatos europeos de 2015 en Estocolmo, obtuvo el puesto 21.º en el programa corto, 14.º en el patinaje libre y 14.º en la clasificación general. No logró clasificarse para la fase del programa libre en los Mundiales de 2016 y 2017. En el Campeonato Europeo de 2017 acabó decimoctavo.

5. Enrique Sarasola

Desde joven, destacó en el mundo de la hípica como excelente jinete, logrando en cinco ocasiones el título de campeón de España y contando con diplomas de las citas olímpicas de Barcelona, Atlanta y Sídney. Se convirtió en el primer deportista de élite en declarar abiertamente su homosexualidad en España, protagonizando la portada de la revista Zero. Una condición que siempre ha llevado con orgullo y que le ha convertido en uno de referentes del colectivo LGTBi.

6. Vanesa caballero

Esta luchadora se convirtió en noticia después de confesar su sexualidad abiertamente. El mundo del deporte y en este caso, el mundo del boxeo, están llenos de tabúes para las mujeres. A pesar de esas dificultades, Vanesa Caballero dejó KO a sus miedos y confesó que es lesbiana. En febrero de 2017 se convirtió en la primera mujer en salir del armario del deporte español. “No tengo ningún tapujo en decir abiertamente que soy lesbiana”, contaba con orgullo la boxeadora Vanesa Caballero en exclusiva para Shangay. Dos años después anunciaba su boda con su pareja Sere.

7. Laura del Río

Es una de las pocas deportistas españolas que se ha atrevido a salir del armario y seguir jugando. Mientras lo hizo aquí, en el Levante o en el Sabadell, calló. Fue al saltar a la liga de EEUU cuando Laura del Río hizo pública su homosexualidad. En sus dos temporadas en el Levante ganó dos Superligas y dos Copas de la Reina. Del Río posteriormente pasó dos temporadas en el CE Sabadell donde ganó una Copa de la Reina y luego regresó a Levante, donde permaneció los siguientes cuatro años, ganando una la Superliga de 2008 y las Copas de la Reina de 2005 y 2007.

En 2008 se incorporó a las filas del FC Indiana de la W-League de Estados Unidos, con quien anotó 33 goles en las dos temporadas que estuvo.

8. José Rojas

José Rojas fue el primer ciclista de élite español en salir del armario en 2013 y se muestra orgulloso de ello. Hay dolor cuando recuerda el bullying que sufrió en el colegio por parte también de un profesor cuando estaba en segundo de primaria que le humilló y pegó delante de la clase pero vive su condición sexual sin ningún tipo de miedo o incomodidad. Es campeón de Europa tres veces, otras tres consecutivas de España en ruta y carretera, campeón de Andalucía y el primer deportista con discapacidad (perdió una pierna en un accidente de moto) en subir con los brazos al Veleta y al Teide.

9. Mapi León

Mapi León se ha convertido sin duda en el personaje LGTB revelación de los últimos años desde que saliera del armario en 2018 y, prueba de ello, fue su intervención en el pregón del MADO Madrid Orgullo ese mismo año. María León ‘Mapi’ es defensa central del FC Barcelona, jugadora de la Selección absoluta femenina y lesbiana. Durante su pregón sorpresa afirmó: “Ojalá los jugadores de fútbol se animen a salir del armario y vean que no pasa nada”.

Mapi se convirtió en la primera estrella de la Liga Iberdrola además de uno de los equipos más poderosos del mundo en declararse visiblemente lesbiana para según dijo ”marcar un gol a la homofobia” y desde entonces ha marcado unos cuantos en su lucha contra los insultos homófobos en los campos de juego y a favor de la visibilidad del colectivo LGTBi.

10. Izaro Antxia

Este año, el Orgullo viene marcado por la polémica “Ley Trans” y por ello merece estar en esta lista. Izaro Antxia, se convirtió en abril de 2016 en la primera jugadora transexual federada en España que disputaba un partido oficial. Lo hizo con su equipo, el Leioa Maia, en la Liga regional femenina de Vizcaya. Ahora, tras muchos años de lucha en favor de su colectivo, se ha convertido en una firme detractora de la ley impulsada por la ministra de Igualdad, Irene Montero.