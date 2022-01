La irónica defensa de Piqué de Ibai Llanos tras su bronca con Freixá

El central del Barcelona Gerard Piqué llamó “sinvergüenza” a Toni Freixa, en respuesta a una publicación en Twitter del excandidato a la presidencia en la que ponía en duda la dieta del jugador catalán.

No es la primera vez que ambos protagonistas se intercambian mensajes en las redes sociales. Hace unos días, el excandidato a la presidencia respondió a un mensaje de un periodista sobre la renovación del francés Ousmane Dembélé.

"Así son los jugadores. Ninguna sorpresa para mí. Pensar que renovaría a la baja para permitir así inscribir a un jugador recién fichado que juega en su misma posición, es de traca", publicó Freixa.

Piqué respondió a la publicación con el siguiente mensaje: “No generalices con el ‘así son los jugadores’. Es como si yo dijera ‘así son los candidatos, no pagan a sus colaboradores”.

Freixa no contestó a Piqué, pero este lunes escribió otro mensaje haciendo referencia a la primera discusión que tuvieron en la red social, si bien pocos minutos después decidió eliminar el texto.

Pero esta vez ha habido además otro protagonista. Ibai Llanos, muy amigo de Piqué, con el que tiene varios negocios y con el que ha demostrado gran complicidad pese al barcelonismo del defensa y el madridismo declarado del famoso streamer. Pues Ibai Llanos ha querido entrar en la refriega entre ambos barcelonistas, pero lo ha hecho con su tono característico.

“por qué cojones no me has invitado a comer si era ese el menú?”, ha escrito en las redes sociales.

No es la primera vez que Ibai sale en defensa del Piqué. Sabe que en cuanto le salgan mal las cosas al central le van a echar en cara estar más preocupado de sus negocios lejos del césped que del Barcelona. Por ejemplo, ambos organizaron el famoso mundial de globos o tienen un equipo de videojuegos y siempre están ideando nuevos proyecto. Eso puede volverse en contra del futbolista si el Barcelona vuelve a encadenar resultados negativos.