Hamilton busca venganza: “Nunca pensé en la retirada”

Después de un día repleto de noticias dentro de la F1, con la presentación de Ferrari, los despidos en la FIA y los cambios en Alpine, hoy el vigente campeón de Constructores, Mercedes, puso en escena su nuevo monoplaza. Y como no podía ser de otra manera no defraudó con soluciones increíbles y un diseño que promete un gran rendimiento. Pero al margen del tema técnico, lo que más destacó fue la presencia de Lewis Hamilton, su primera aparición púbica tras el Gran Premio de Abu Dabi en el que perdió el título por una polémica actuación de la dirección de carrera en los instantes finales. El inglés aclaró que nunca pensó en la retirada, algo que alentó su jefe de escudería, Toto Wolf, para presionar a la FIA, algo que ha conseguido visto lo visto ayer. El propio Hamilton señaló que quedó contento con los cambios introducidos en la dirección de carrera para 2022, aunque no dijo nada sobre el “despido” de Michael Masi, el director de carrera de la F1 hasta ayer.

Mercedes-AMG Petronas F1 Team, F1 W13 E Performance, Launch Mercedes-AMG Petronas F1 Team, F1 W13 E Performance, Launch FOTO: Mercedes Daimler AG

Además, Hamilton afirmó sentirse con mucha fuerza para afrontar la temporada, sobre todo con la llegada del nuevo reglamento y su nuevo compañero, George Russell, que poco o nada tiene que ver con el que fue su vecino de box, Valtteri Bottas, que ha recalado en Alfa Romeo tras una pobre actuación la pasada temporada.