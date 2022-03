Guerra en Ucrania: “Estuve bajo los escombros. Recé a todos los dioses”

Los relatos de los supervivientes a la invasión de Ucrania por Rusia son estremecedores. Uno de ellos es el de Ayuna Morozova, entrenadora de natación de la Federación ucraniana, que sobrevivió de milagro a los bombardeos. Como muchas, en vez de huir, decidió quedarse para apoyar a su país frente al agresor y lo que ha vivido es un calvario, un drama entre la vida y la muerte, que por suerte pudo contar en las redes sociales. Le cayó una bomba encima, una de las muchas con las que Putin quieren imponer su ley y acabar con Ucrania, a la que Ayuna sobrevivió, aunque aún no sabe muy bien cómo lo logró: “Estaba en el edificio HODA, en el primer piso de la segunda oficina de la calle Ivanova, trabajaba como voluntaria sirviendo comida a los soldados y lo seguiré haciendo”, contaba después, en sus redes, para da a conocer su historia al mundo para que haya testigos de la masacre que se está viviendo en Ucrania. “No puedo quedarme al margen, éste es mi país, donde planeo llegar a ser Ministra de Juventud y Deportes”, seguía. Entonces empezaron los bombardeos y todo se vino abajo. Oscuridad y terror, muertos, pero ella sobrevivió a la muerte de milagro.

“Estuve bajo los escombros durante dos horas y recé a todos los dioses, en todos los idiomas que conozco. No podía moverme y gritaba, pensando que moriría enterrada viva, y casi nunca lloro”, escribía recordando el peor momento de su vida.

Cuando lo daba todo por perdido, llegó el rescate. No la habían olvidado: “Me encontraron en el sótano. ¡Dios bendiga a mi salvadora Zhenya, que escuchó mis llantos y me habló! ¡Exigiste que continuaran buscándome y ayudaste a desenterrar a otros y me encontraste! Te quiero”, escribía para dar las gracias a quien peleó para que siguiera la búsqueda

El presidente de la Federación Ucraniana de Natación ha hablado por ella: “No gozaba de buena salud. Es una persona pacífica, muy activa en el deporte... y ahora esto. Es terrible lo que está pasando”.