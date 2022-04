La madre del niño autista agredido por Cristiano Ronaldo no acepta su perdón

La madre de Jake Harding, un niño autista de 14 años que acudió por primera vez a Goodison Park para presenciar la victoria del Everton frente al Manchester United, no ha dudado en llamar matón al futbolista portugués. Pese a que Cristiano Ronaldo se ha disculpado con su hijo invitándole a ver un partido en Old Trafford, Sarah Kelly no acepta su visión de los hechos. La policía de Merseyside, por su parte, ha confirmado que está investigando a Cristiano Ronaldo por presunta agresión.

Noticias relacionadas Famosos. Desvelado el dinero al mes que paga Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez

El ex del Real Madrid, escribió en sus redes sociales tras el choque: “Nunca es fácil lidiar con las emociones en momentos difíciles como el que estamos pasando. Pero hay que ser respetuoso, tener paciencia y ser un ejemplo para los más jóvenes. Me gustaría pedir perdón por mi comportamiento y, si fuera posible, invitar al aficionado a ver un partido en Old Trafford como muestra de ‘fair play’ y deportividad”.

La versión de la madre del niño autista sobre lo sucedido con Cristiano Ronaldo

Por su parte, Sarah Kelly, contó en Liverpool Echo que su hijo “grabó a todos los jugadores del United caminando y luego bajó el teléfono porque Ronaldo se había bajado la media y le sangraba la pierna. Bajó el teléfono para ver qué era, ni siquiera habló”.

“Ronaldo simplemente pasó caminando, con un temperamento terrible, le arrancó el teléfono de la mano a mi hijo y siguió caminando”, añadió sobre lo sucedido con su hijo, que es autista y tiene dispraxia.

“Estaba llorando y totalmente conmocionado, no digirió lo que estaba sucediendo hasta que llegó a casa”, prosiguió Sarah Kelly. “Está realmente molesto y lo desanimó por completo para volver a un partido. Es el primero en el que ha estado y sucede esto. Tuvimos un día absolutamente brillante hasta esos últimos segundos, que estropean completamente el día”, apostilló.

Ya en redes sociales, la madre del niño autista comentaba junto a imágenes del móvil roto: “Bueno, un partido precioso terminó conmigo y con Jake con la policía. No puedo creer que esté diciendo esto pero Ronaldo tiró el teléfono de Jake de su mano mientras le estaba grabando saliendo al final del partido. Estoy impresionada con que un futbolista profesional pueda agredir a niños como él. Si alguien puede conseguirme vídeos del momento, creo que están en Instagram, yo no tengo cuenta. ¡Por favor, compartid! ¡Estos futbolistas son matones! Él mismo es padre, ¿cómo se sentiría si le hubieran hecho eso a su hijo?”.